13 марта 2025

Украина раскрыла, от чего точно не готова отказаться в угоду России

«ЕП»: Украина сказала США, что не сможет забыть про членство в НАТО ради мира
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина назвала США, что для нее является красными линиями
Украина назвала США, что для нее является красными линиями Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина не хочет, чтобы у нее забирали возможность вступить в НАТО, даже ради мира с Россией. Об этом заявили представители Киева на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии, пишет «Европейская правда».

«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины этот вопрос не может быть снят с повестки дня», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Информацию передала «Европейская правда».

Украина пошла на трудные компромиссы в ходе переговоров с американцами. Об этом ранее заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял делегацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не хочет, чтобы у нее забирали возможность вступить в НАТО, даже ради мира с Россией. Об этом заявили представители Киева на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии, пишет «Европейская правда». «Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины этот вопрос не может быть снят с повестки дня», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Информацию передала «Европейская правда». Украина пошла на трудные компромиссы в ходе переговоров с американцами. Об этом ранее заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял делегацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...