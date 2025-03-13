13 марта 2025

Губернатор Никитин: Нижегородская область запустит скоростные суда в Пермь

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Вопросы, связанные с появлением маршрута, рассмотрят в период предстоящей навигации
Вопросы, связанные с появлением маршрута, рассмотрят в период предстоящей навигации Фото:

В течение года будет проработан вопрос о запуске нового речного маршрута из Нижегородской области до Перми. Об этом сообщил областной губернатор Глеб Никитин.

«В навигацию 2025 года прорабатываем запуск новых рейсов до Перми», — Глеба Никитина цитирует ТАСС. По словам главы региона, по маршруту будут курсировать скоростные нижегородские «Валдаи» и «Метеоры». 

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал появление нового речного маршрута из Перми до Сарапула. Он должен появиться до конца года.

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В течение года будет проработан вопрос о запуске нового речного маршрута из Нижегородской области до Перми. Об этом сообщил областной губернатор Глеб Никитин. «В навигацию 2025 года прорабатываем запуск новых рейсов до Перми», — Глеба Никитина цитирует ТАСС. По словам главы региона, по маршруту будут курсировать скоростные нижегородские «Валдаи» и «Метеоры».  Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал появление нового речного маршрута из Перми до Сарапула. Он должен появиться до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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