Губернатор Никитин: Нижегородская область запустит скоростные суда в Пермь

Вопросы, связанные с появлением маршрута, рассмотрят в период предстоящей навигации
В течение года будет проработан вопрос о запуске нового речного маршрута из Нижегородской области до Перми. Об этом сообщил областной губернатор Глеб Никитин.
«В навигацию 2025 года прорабатываем запуск новых рейсов до Перми», — Глеба Никитина цитирует ТАСС. По словам главы региона, по маршруту будут курсировать скоростные нижегородские «Валдаи» и «Метеоры».
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал появление нового речного маршрута из Перми до Сарапула. Он должен появиться до конца года.
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