Речной маршрут из Перми до Сарапула запустят в 2025 году

В течение этого года будет запущен новый речной маршрут из Перми до Сарапула. Тему среди прочих обсудили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта региона Сергей Вешняков.
«Прикамье вошло в число четырех регионов, реализующих проекты по внедрению электрического водного транспорта. В 2025 году планируется запуск нового водного маршрута Пермь — Сарапул в рамках федерального проекта „Речные магистрали“», — выдержки из беседы Махонина и Вешнякова выложены на сайте правительства края.
В прошлом году по маршруту Пермь — Закамск начал курсировать электрокатамаран «Экоходъ 2». Были обустроены три модульных причала. Новые тарифы на перевозку пассажиров по воде утвердили в конце августа.
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