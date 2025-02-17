17 февраля 2025

Речной маршрут из Перми до Сарапула запустят в 2025 году

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Власти Прикамья будут реализовывать инициативу в рамках федерального проекта «Речные магистрали»
Власти Прикамья будут реализовывать инициативу в рамках федерального проекта «Речные магистрали» Фото:

В течение этого года будет запущен новый речной маршрут из Перми до Сарапула. Тему среди прочих обсудили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта региона Сергей Вешняков.

«Прикамье вошло в число четырех регионов, реализующих проекты по внедрению электрического водного транспорта. В 2025 году планируется запуск нового водного маршрута Пермь — Сарапул в рамках федерального проекта „Речные магистрали“», — выдержки из беседы Махонина и Вешнякова выложены на сайте правительства края.

В прошлом году по маршруту Пермь — Закамск начал курсировать электрокатамаран «Экоходъ 2». Были обустроены три модульных причала. Новые тарифы на перевозку пассажиров по воде утвердили в конце августа.

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В течение этого года будет запущен новый речной маршрут из Перми до Сарапула. Тему среди прочих обсудили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта региона Сергей Вешняков. «Прикамье вошло в число четырех регионов, реализующих проекты по внедрению электрического водного транспорта. В 2025 году планируется запуск нового водного маршрута Пермь — Сарапул в рамках федерального проекта „Речные магистрали“», — выдержки из беседы Махонина и Вешнякова выложены на сайте правительства края. В прошлом году по маршруту Пермь — Закамск начал курсировать электрокатамаран «Экоходъ 2». Были обустроены три модульных причала. Новые тарифы на перевозку пассажиров по воде утвердили в конце августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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