13 марта 2025

Житель ХМАО отказался от квартиры, которую выиграл в викторину

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанина не устроили характеристики квартиры и ее расположение
Югорчанина не устроили характеристики квартиры и ее расположение Фото:

Житель Октябрьского района ХМАО, который выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры», отказался от своего подарка. Он рассказал, что причиной тому стало расположение жилья и отсутствие в нем коммуникаций.

«Мне выпал подарок — квартира в викторине на выборах президента РФ… Квартира на отшибе от цивилизации — в поселке Комсомольском… Зимой до районного центра можно добраться только по зимнику, летом — на „Метеоре“ до поселка Малый Алтым, а дальше по лесу, в межсезонье — на вертолете… В поселке нет газа, нет работы, с удобствами в квартире тоже вопрос», — рассказал югорчанин 86.RU.

Он добавил, что квартиру в дар не взял, но и отказ не подписывал. В правительстве ХМАО же 86.RU пояснили, что выдача ценных подарков осуществлялась до 1 октября 2024 года, но югорчанин так и не явился. Более того, условия и характеристики квартиры в викторине обозначены не были.

Ранее URA.RU писало о том, что одновременно с выборами президента России в ХМАО завершилась викторина «Достижения Югры». По итогам викторины около полусотни югорчан получили ценные подарки: более двух десятков квартир и 30 автомобилей.

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Житель Октябрьского района ХМАО, который выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры», отказался от своего подарка. Он рассказал, что причиной тому стало расположение жилья и отсутствие в нем коммуникаций. «Мне выпал подарок — квартира в викторине на выборах президента РФ… Квартира на отшибе от цивилизации — в поселке Комсомольском… Зимой до районного центра можно добраться только по зимнику, летом — на „Метеоре“ до поселка Малый Алтым, а дальше по лесу, в межсезонье — на вертолете… В поселке нет газа, нет работы, с удобствами в квартире тоже вопрос», — рассказал югорчанин 86.RU. Он добавил, что квартиру в дар не взял, но и отказ не подписывал. В правительстве ХМАО же 86.RU пояснили, что выдача ценных подарков осуществлялась до 1 октября 2024 года, но югорчанин так и не явился. Более того, условия и характеристики квартиры в викторине обозначены не были. Ранее URA.RU писало о том, что одновременно с выборами президента России в ХМАО завершилась викторина «Достижения Югры». По итогам викторины около полусотни югорчан получили ценные подарки: более двух десятков квартир и 30 автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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