Житель ХМАО отказался от квартиры, которую выиграл в викторину

Житель Октябрьского района ХМАО, который выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры», отказался от своего подарка. Он рассказал, что причиной тому стало расположение жилья и отсутствие в нем коммуникаций.
«Мне выпал подарок — квартира в викторине на выборах президента РФ… Квартира на отшибе от цивилизации — в поселке Комсомольском… Зимой до районного центра можно добраться только по зимнику, летом — на „Метеоре“ до поселка Малый Алтым, а дальше по лесу, в межсезонье — на вертолете… В поселке нет газа, нет работы, с удобствами в квартире тоже вопрос», — рассказал югорчанин 86.RU.
Он добавил, что квартиру в дар не взял, но и отказ не подписывал. В правительстве ХМАО же 86.RU пояснили, что выдача ценных подарков осуществлялась до 1 октября 2024 года, но югорчанин так и не явился. Более того, условия и характеристики квартиры в викторине обозначены не были.
Ранее URA.RU писало о том, что одновременно с выборами президента России в ХМАО завершилась викторина «Достижения Югры». По итогам викторины около полусотни югорчан получили ценные подарки: более двух десятков квартир и 30 автомобилей.
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