13 марта 2025

Путин по важному поводу позвонил принцу Саудовской Аравии

Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин поздравил народ и руководство Саудовской Аравии с Рамаданом
Путин поздравил народ и руководство Саудовской Аравии с Рамаданом Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы российский лидер поздравил принца и народ страны с Рамаданом.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Сальманом Аль Саудом... Саудовской Аравии... Президент России поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, передал добрые пожелания Королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду», — говорится в сообщении Кремля в Telegram.

Принц Саудовской Аравии отметил в разговоре, что украинский кризис должен быть урегулирован и заявил о готовности выступить посредником в налаживании российско-американских отношений. Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу за помощь в организации переговоров с США в Эр-Рияде.

Последний разговор президента России и наследного принца Саудовской Аравии состоялся в феврале. Тогда  стороны подтвердили свои намерения по дальнейшему развитию сотрудничества и продолжат работать совместно в рамках «ОПЕК+».

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы российский лидер поздравил принца и народ страны с Рамаданом. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Сальманом Аль Саудом... Саудовской Аравии... Президент России поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, передал добрые пожелания Королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду», — говорится в сообщении Кремля в Telegram. Принц Саудовской Аравии отметил в разговоре, что украинский кризис должен быть урегулирован и заявил о готовности выступить посредником в налаживании российско-американских отношений. Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу за помощь в организации переговоров с США в Эр-Рияде. Последний разговор президента России и наследного принца Саудовской Аравии состоялся в феврале. Тогда  стороны подтвердили свои намерения по дальнейшему развитию сотрудничества и продолжат работать совместно в рамках «ОПЕК+».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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