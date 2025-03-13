Путин по важному поводу позвонил принцу Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы российский лидер поздравил принца и народ страны с Рамаданом.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Сальманом Аль Саудом... Саудовской Аравии... Президент России поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, передал добрые пожелания Королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду», — говорится в сообщении Кремля в Telegram.
Принц Саудовской Аравии отметил в разговоре, что украинский кризис должен быть урегулирован и заявил о готовности выступить посредником в налаживании российско-американских отношений. Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу за помощь в организации переговоров с США в Эр-Рияде.
Последний разговор президента России и наследного принца Саудовской Аравии состоялся в феврале. Тогда стороны подтвердили свои намерения по дальнейшему развитию сотрудничества и продолжат работать совместно в рамках «ОПЕК+».
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