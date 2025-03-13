Рейс до Сургута задержан из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Саратова ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Из-за этого уже почти на три часа задерживается авиарейс Utair до Сургута (ХМАО).
«Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион… Позже вылетит и рейс UT-9723 компании Utair из Саратова в Сургут — перенос с 00:05 до 02:30 14 марта», — пишут РИА Новости.
Несмотря на это, судя по табло аэропорта Сургута, самолет до сих пор не вылетел. Сейчас вполне вероятен повторный перенос. Пока что ориентировочное время прибытия — 06:20.
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