13 марта 2025

Рейс до Сургута задержан из-за угрозы атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс до Сургута не может вылететь уже почти три часа
Рейс до Сургута не может вылететь уже почти три часа Фото:

Аэропорт Саратова ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Из-за этого уже почти на три часа задерживается авиарейс Utair до Сургута (ХМАО).

«Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион… Позже вылетит и рейс UT-9723 компании Utair из Саратова в Сургут — перенос с 00:05 до 02:30 14 марта», — пишут РИА Новости.

Несмотря на это, судя по табло аэропорта Сургута, самолет до сих пор не вылетел. Сейчас вполне вероятен повторный перенос. Пока что ориентировочное время прибытия — 06:20.

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Аэропорт Саратова ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Из-за этого уже почти на три часа задерживается авиарейс Utair до Сургута (ХМАО). «Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион… Позже вылетит и рейс UT-9723 компании Utair из Саратова в Сургут — перенос с 00:05 до 02:30 14 марта», — пишут РИА Новости. Несмотря на это, судя по табло аэропорта Сургута, самолет до сих пор не вылетел. Сейчас вполне вероятен повторный перенос. Пока что ориентировочное время прибытия — 06:20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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