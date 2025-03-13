В Екатеринбурге заметили универсал нового поколения BMW M5 G99. По мнению автолюбителей, таких в России всего две штуки. Фотография автомобиля распространилась по соцсетям.
«Еще одна новинка которая появилась буквально на днях. Это один из первых новых универсалов в России. Поговаривают что на данный момент в России пока что привезли только два таких, один из них привезли к нам», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Новый BMW M5 Touring начали выпускать с августа 2024 года. Он став первым универсалом в серии M с 2010 года — спустя 14 лет перерыва. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час всего за 3,6 секунды. Модель совмещает в себе практичность и спортивный характер. Возможная цена данной модели в России — от 23,9 до 28 миллионов рублей.
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