13 марта 2025

В Екатеринбурге заметили редкий для России универсал нового поколения. Фото

В Екатеринбурге заметили универсал нового поколения BMW M5 Touring G99
© Служба новостей «URA.RU»
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Таких в России, возможно, всего две штуки
Таких в России, возможно, всего две штуки Фото:

В Екатеринбурге заметили универсал нового поколения BMW M5 G99. По мнению автолюбителей, таких в России всего две штуки. Фотография автомобиля распространилась по соцсетям.

«Еще одна новинка которая появилась буквально на днях. Это один из первых новых универсалов в России. Поговаривают что на данный момент в России пока что привезли только два таких, один из них привезли к нам», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Новый BMW M5 Touring начали выпускать с августа 2024 года. Он став первым универсалом в серии M с 2010 года — спустя 14 лет перерыва. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час всего за 3,6 секунды. Модель совмещает в себе практичность и спортивный характер. Возможная цена данной модели в России — от 23,9 до 28 миллионов рублей.

Вид нового универсала спереди
Вид нового универсала спереди
Фото:
Вид нового универсала сзади
Вид нового универсала сзади
Фото:

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В Екатеринбурге заметили универсал нового поколения BMW M5 G99. По мнению автолюбителей, таких в России всего две штуки. Фотография автомобиля распространилась по соцсетям. «Еще одна новинка которая появилась буквально на днях. Это один из первых новых универсалов в России. Поговаривают что на данный момент в России пока что привезли только два таких, один из них привезли к нам», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Новый BMW M5 Touring начали выпускать с августа 2024 года. Он став первым универсалом в серии M с 2010 года — спустя 14 лет перерыва. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час всего за 3,6 секунды. Модель совмещает в себе практичность и спортивный характер. Возможная цена данной модели в России — от 23,9 до 28 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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