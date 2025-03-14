«Это все правда»: Седокова могла получить миллионы за интервью об умершем муже

Седокова призналась, что ей предлагали 10 миллионов за интервью о Тимме
© Служба новостей «URA.RU»
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Седокова заявила, что в настоящий момент она не готова давать интервью на чувствительные темы
Седокова заявила, что в настоящий момент она не готова давать интервью на чувствительные темы Фото:

Певица Анна Седокова прокомментировала слухи о том, что она запросила 10 миллионов рублей за интервью о ее бывшем муже, уточнив, что СМИ исказили изначальное предложение. Об этом артистка сообщила в своем личном блоге.

«А по новостям сегодня все правда. Только маленькая правка: предложение сделали мне, а не я», — написала Анна в личном блоге. Кроме того, Седокова заявила, что в настоящий момент она не готова давать интервью на чувствительные темы, в частности, связанные со смертью ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

После трагической смерти Тиммы в декабре 2024 года, Анна Седокова сконцентрировалась на музыкальной деятельности и социальных сетях. Она активно делится своими эмоциями и мыслями через посты и фотографии. Отец Яниса Тиммы Райтис выразил недовольство в адрес Анны Седоковой в социальных сетях, называя ее «чудовищем» и отрицая ее статус невестки.

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Певица Анна Седокова прокомментировала слухи о том, что она запросила 10 миллионов рублей за интервью о ее бывшем муже, уточнив, что СМИ исказили изначальное предложение. Об этом артистка сообщила в своем личном блоге. «А по новостям сегодня все правда. Только маленькая правка: предложение сделали мне, а не я», — написала Анна в личном блоге. Кроме того, Седокова заявила, что в настоящий момент она не готова давать интервью на чувствительные темы, в частности, связанные со смертью ее бывшего мужа Яниса Тиммы. После трагической смерти Тиммы в декабре 2024 года, Анна Седокова сконцентрировалась на музыкальной деятельности и социальных сетях. Она активно делится своими эмоциями и мыслями через посты и фотографии. Отец Яниса Тиммы Райтис выразил недовольство в адрес Анны Седоковой в социальных сетях, называя ее «чудовищем» и отрицая ее статус невестки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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