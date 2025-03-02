Отец Тиммы назвал Седокову чудовищем, но пригласил ее в гости

Отец умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис, обратился через социальные сети к певице Анне Седоковой, которая недавно активизировала свое присутствие в медиаполе. Он сказал, что ей «стоит бояться» людей и пригласил в гости.
Райтис Тимма прокомментировал один из последних постов Седоковой, в котором она рассказала, что недавно впервые вышла на улицу и испытывает страх перед людьми. В ответ на это он написал: «Это пишет моя невестка! И это правильно — бояться надо, но поздно», — сообщает Life.
«Приглашаю невестку к себе. Я заблокирован уже три года, но благодаря добрым людям это сообщение может до нее дойти», — добавил он в своем обращении. Кроме того, Тимма попросил своих подписчиков не называть Седокову его невесткой, выразив свое негативное отношение к ней: «Не называйте ее невесткой, она не достойна. Это чудовище», — заключил он.
После смерти баскетболиста Яниса Тиммы в декабре 2024 года, предположительно от самоубийства, экс-супруга Анна Седокова пережила нервный срыв и была госпитализирована. Восстанавливаясь после трагедии, Седокова решила вернуться к творчеству и публичной жизни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.