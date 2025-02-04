Истощенная Анна Седокова впервые обратилась к подписчикам после самоубийства экс-супруга. Видео

Седокова вышла на связь после самоубийства экс-супруга
© Служба новостей «URA.RU»
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Седокова сообщила, что готова встать и жить дальше после самоубийства бывшего мужа
Седокова сообщила, что готова встать и жить дальше после самоубийства бывшего мужа Фото:

Певица Анна Седокова впервые за долгое время после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы опубликовала видео в своих соцсетях. Она выглядит истощенной и сильно похудевшей.

«Все это время я пыталась просто встать, пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали меня и не сдавались, даже когда сдалась я», — сообщила Анна Седокова на видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежащая организации Meta, признанной экстремистской и также запрещенной в России). Она подчеркнула, что вернется к написанию и исполнению песен и будет идти вперед маленькими шагами.

Тело баскетболиста и экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы было обнаружено в отеле в Москве 17 декабря 2024 года. Вероятно, причиной смерти стало самоубийство. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить. После этого Седокова была госпитализирована с нервным срывом. 

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Певица Анна Седокова впервые за долгое время после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы опубликовала видео в своих соцсетях. Она выглядит истощенной и сильно похудевшей. «Все это время я пыталась просто встать, пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали меня и не сдавались, даже когда сдалась я», — сообщила Анна Седокова на видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежащая организации Meta, признанной экстремистской и также запрещенной в России). Она подчеркнула, что вернется к написанию и исполнению песен и будет идти вперед маленькими шагами. Тело баскетболиста и экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы было обнаружено в отеле в Москве 17 декабря 2024 года. Вероятно, причиной смерти стало самоубийство. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить. После этого Седокова была госпитализирована с нервным срывом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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