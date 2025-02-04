Певица Анна Седокова впервые за долгое время после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы опубликовала видео в своих соцсетях. Она выглядит истощенной и сильно похудевшей.
«Все это время я пыталась просто встать, пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали меня и не сдавались, даже когда сдалась я», — сообщила Анна Седокова на видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежащая организации Meta, признанной экстремистской и также запрещенной в России). Она подчеркнула, что вернется к написанию и исполнению песен и будет идти вперед маленькими шагами.
Тело баскетболиста и экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы было обнаружено в отеле в Москве 17 декабря 2024 года. Вероятно, причиной смерти стало самоубийство. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить. После этого Седокова была госпитализирована с нервным срывом.
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