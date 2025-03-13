В троллейбусах Екатеринбурга специальные датчики вычисляют безбилетников

В Екатеринбурге новые троллейбусы оснащены специальными датчиками для отслеживания количества пассажиров и вычисления безбилетников. Об этом рассказал заместитель директора Департамента информационной политики Ваганов Арсений.
«Каждый троллейбус оснащён датчиками которые фиксируют количество входящих пассажиров. Теоретически, из этого высчитывается сумма, которая должна быть на терминале у водителя. Если появляется разница, то система выдаёт сообщение с количеством условных „Зайцев“», — делится с URA.RU работник мэрии. Ваганов также сообщил, что с безбилетниками будут бороться профилактическими рейдами и выписыванием штрафов.
О системе отслеживания безбилетников в новых троллейбусах Екатеринбурга, произведенных «Группой Синара», рассказали пассажиры троллейбусов в социальных сетях. Эти нововведение можно увидеть на маршрутах №26, 31, 33 и 36, а штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей.
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