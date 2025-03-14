Аэропорт Сочи приостановил работу из-за соображений безопасности

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Из-за временных ограничений аэропорт Сочи не принимает и не выпускает рейсы
Из-за временных ограничений аэропорт Сочи не принимает и не выпускает рейсы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для того, чтобы обеспечить безопасность, рассказали в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Артема Кореняко. Оно опубликовано в его официальном telegram-канале.

Этой же ночью приостанавливал работу аэропорт Саратов (Гагарин). Из-за этого задержали ряд рейсов, в том числе до Сургута (ХМАО).

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Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для того, чтобы обеспечить безопасность, рассказали в Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Артема Кореняко. Оно опубликовано в его официальном telegram-канале. Этой же ночью приостанавливал работу аэропорт Саратов (Гагарин). Из-за этого задержали ряд рейсов, в том числе до Сургута (ХМАО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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