Аэропорт Сочи приостановил работу из-за соображений безопасности

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для того, чтобы обеспечить безопасность, рассказали в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Артема Кореняко. Оно опубликовано в его официальном telegram-канале.
Этой же ночью приостанавливал работу аэропорт Саратов (Гагарин). Из-за этого задержали ряд рейсов, в том числе до Сургута (ХМАО).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.