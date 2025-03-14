На нефтебазу в Туапсе ночью совершили нападение с воздуха

В Туапсе предположительно произошла атака беспилотников на нефтебазу. Очевидцы сообщают о звуке беспилотника и взрыве, после чего начался пожар, в городе сработали сирены, а в аэропорту Сочи введен план «Ковер», задержаны рейсы. Об этом сообщают СМИ.
«Беспилотники, предварительно, атаковали нефтебазу в Туапсе. По словам очевидцев около получаса назад они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого на территории местной нефтебазы, расположенной в городе, начался пожар», — сообщает telegram-канал Baza. После случившегося, по словам местных жителей, в городе зазвучали сирены. В это время в аэропорту Сочи введен план «Ковер». Рейсы на вылет и прилет задержаны. Официальных данных пока не поступало. Отправлен запрос в Министерство обороны. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности. Ограничения введены в 02:53 МСК, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. В ту же ночь аналогичные меры были приняты в аэропорту Саратова (Гагарин), что привело к задержке рейсов, включая рейсы до Сургута (ХМАО).
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