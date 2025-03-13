Губернатор ХМАО раскрыл, чего ждет от участников программы «Герои Югры»

В ХМАО стартовал образовательный проект «Герои Югры». Губернатор региона Руслан Кухарук поздравил участников с началом обучения и сказал, что возлагает на программу большие надежды. По его мнению, ветераны СВО способны внести огромный вклад в развитие округа.
«Возлагаю большие надежды на этот проект. Поздравляю „Героев Югры“ с началом обучения и желаю успехов в приобретении новых компетенций! Уверен, наши защитники достойно проявят себя в государственной службе и внесут большой вклад в развитие автономного округа», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
По его мнению, всех участников первого потока проекта «объединяет ключевое качество — стремление служить Отечеству». Глава региона считает, что эти люди уже показали свои лучшие стороны, а также умение вести за собой товарищей, поэтому смогут много добиться на госслужбе.
Кухарук встретился с участниками СВО перед стартом проекта «Герои Югры». Он поздравил 77 участников, выбранных из 476 кандидатов, и дал старт программы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!