13 марта 2025

Губернатор ХМАО раскрыл, чего ждет от участников программы «Герои Югры»

Глава ХМАО возлагает большие надежды на проект «Герои Югры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук уверен, что участники программы «Герои Югры» внесут большой вклад в развитие округа
Кухарук уверен, что участники программы «Герои Югры» внесут большой вклад в развитие округа Фото:

В ХМАО стартовал образовательный проект «Герои Югры». Губернатор региона Руслан Кухарук поздравил участников с началом обучения и сказал, что возлагает на программу большие надежды. По его мнению, ветераны СВО способны внести огромный вклад в развитие округа.

«Возлагаю большие надежды на этот проект. Поздравляю „Героев Югры“ с началом обучения и желаю успехов в приобретении новых компетенций! Уверен, наши защитники достойно проявят себя в государственной службе и внесут большой вклад в развитие автономного округа», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

По его мнению, всех участников первого потока проекта «объединяет ключевое качество — стремление служить Отечеству». Глава региона считает, что эти люди уже показали свои лучшие стороны, а также умение вести за собой товарищей, поэтому смогут много добиться на госслужбе.

Кухарук встретился с участниками СВО перед стартом проекта «Герои Югры». Он поздравил 77 участников, выбранных из 476 кандидатов, и дал старт программы.

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В ХМАО стартовал образовательный проект «Герои Югры». Губернатор региона Руслан Кухарук поздравил участников с началом обучения и сказал, что возлагает на программу большие надежды. По его мнению, ветераны СВО способны внести огромный вклад в развитие округа. «Возлагаю большие надежды на этот проект. Поздравляю „Героев Югры“ с началом обучения и желаю успехов в приобретении новых компетенций! Уверен, наши защитники достойно проявят себя в государственной службе и внесут большой вклад в развитие автономного округа», — написал Кухарук в своем telegram-канале. По его мнению, всех участников первого потока проекта «объединяет ключевое качество — стремление служить Отечеству». Глава региона считает, что эти люди уже показали свои лучшие стороны, а также умение вести за собой товарищей, поэтому смогут много добиться на госслужбе. Кухарук встретился с участниками СВО перед стартом проекта «Герои Югры». Он поздравил 77 участников, выбранных из 476 кандидатов, и дал старт программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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