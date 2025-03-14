9NEWS: самолет загорелся в аэропорту американского Денвера

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Самолет загорелся на территории аэропорта Денвера
Самолет загорелся на территории аэропорта Денвера Фото:

Пассажирский самолет загорелся в авиагавани Денвера (США). Об этом сообщил местный телеканал 9NEWS со ссылкой на очевидцев и представителей аэропорта. Отмечается, что о пострадавших ничего неизвестно.

«По словам представителя авиагавани, пассажиры были эвакуированы из дымящегося лайнера American Airlines. Пока неясно, были ли у них ранения», — говорится в сообщении телеканала на Youtube.

Очевидцы публикуют кадры с места событий в соцсетях. На них из внутренней части самолета выходит дым, а на крыле стоят люди.

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Пассажирский самолет загорелся в авиагавани Денвера (США). Об этом сообщил местный телеканал 9NEWS со ссылкой на очевидцев и представителей аэропорта. Отмечается, что о пострадавших ничего неизвестно. «По словам представителя авиагавани, пассажиры были эвакуированы из дымящегося лайнера American Airlines. Пока неясно, были ли у них ранения», — говорится в сообщении телеканала на Youtube. Очевидцы публикуют кадры с места событий в соцсетях. На них из внутренней части самолета выходит дым, а на крыле стоят люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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