9NEWS: самолет загорелся в аэропорту американского Денвера

Пассажирский самолет загорелся в авиагавани Денвера (США). Об этом сообщил местный телеканал 9NEWS со ссылкой на очевидцев и представителей аэропорта. Отмечается, что о пострадавших ничего неизвестно.
«По словам представителя авиагавани, пассажиры были эвакуированы из дымящегося лайнера American Airlines. Пока неясно, были ли у них ранения», — говорится в сообщении телеканала на Youtube.
Очевидцы публикуют кадры с места событий в соцсетях. На них из внутренней части самолета выходит дым, а на крыле стоят люди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.