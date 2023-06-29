Строительство высотки в центре Кургана признали незаконным

30 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В центре Кургана отменили строительство высотки после жалоб местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной суд признал строительство высотного дома на берегу реки Тобол в микрорайоне Шевелевка незаконным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. Ранее прокуратура региона запрещала стройку дома после жалоб местных жителей на плохое берегоукрепление. «Исковое заявление прокурора города Кургана в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить. Признать разрешение на строительство многоквартирного дома на улице 5-й Больничной от 26 марта 2021 года, выданное администрацией Кургана ООО «Специализированный застройщик «АС-Групп», незаконным и отменить», — говорится в решении суда. Также незаконной признали проектную документацию, разработанную компанией «Профтехпроект», и положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 26 февраля 2021 года, подготовленное ООО «АкадемЭкспертиза». URA.RU направило запросы в администрацию Кургана и в строительную компанию. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана строят высотку на берегу Тобола после запрета прокуратуры. Представитель компании «АС-Групп» заявлял, что им разрешили продолжить строительство местные власти, однако позже в администрации города это опровергли. В мэрии Кургана агентству заявляли, что действия застройщика незаконны и в отношении компании идут судебные разбирательства. Суд по проблемной стройке затягивался из-за срыва проверок. Инсайдеры сообщали, что экспертам не хватает документов для проведения экспертиз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной суд признал строительство высотного дома на берегу реки Тобол в микрорайоне Шевелевка незаконным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. Ранее прокуратура региона запрещала стройку дома после жалоб местных жителей на плохое берегоукрепление. «Исковое заявление прокурора города Кургана в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить. Признать разрешение на строительство многоквартирного дома на улице 5-й Больничной от 26 марта 2021 года, выданное администрацией Кургана ООО «Специализированный застройщик «АС-Групп», незаконным и отменить», — говорится в решении суда. Также незаконной признали проектную документацию, разработанную компанией «Профтехпроект», и положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 26 февраля 2021 года, подготовленное ООО «АкадемЭкспертиза». URA.RU направило запросы в администрацию Кургана и в строительную компанию. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана строят высотку на берегу Тобола после запрета прокуратуры. Представитель компании «АС-Групп» заявлял, что им разрешили продолжить строительство местные власти, однако позже в администрации города это опровергли. В мэрии Кургана агентству заявляли, что действия застройщика незаконны и в отношении компании идут судебные разбирательства. Суд по проблемной стройке затягивался из-за срыва проверок. Инсайдеры сообщали, что экспертам не хватает документов для проведения экспертиз.