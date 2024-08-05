Мэрия Кургана выдала застройщику незаконной высотки новые разрешения

Власти Кургана выдали новые разрешения на благоустройство территории жилого комплекса, построенного на берегу реки Тобол. Дом на 18 этажей в микрорайоне Шевелевка построила компания «АС-Групп». Об этом сообщается на сайте мэрии. Ранее суд признал строительство высотки незаконным, а госэкспертиза выявила десятки нарушений в проекте.
«Выдать ООО „Специализированный застройщик АС-Групп“ разрешение на использование земель для благоустройства территории. Площадь 1615 квадратных метров <…> и 825 квадратных метров. Срок разрешения: 5 лет», — указано в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU.
Ранее мэрия Кургана выдавала разрешение на участок площадью почти в тысячу квадратов. Территория была также предназначена для размещения элементов благоустройства.
Высотку на набережной Тобола компания «АС-Групп» достраивала после запрета прокуратуры и отсутствия нового разрешения на работы. Строительство многоэтажки суд признал незаконным. Несмотря на запреты в жилом комплексе застройщик успел продать 12 квартир.
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Власти Кургана выдали новые разрешения на благоустройство территории жилого комплекса, построенного на берегу реки Тобол. Дом на 18 этажей в микрорайоне Шевелевка построила компания «АС-Групп». Об этом сообщается на сайте мэрии. Ранее суд признал строительство высотки незаконным, а госэкспертиза выявила десятки нарушений в проекте. «Выдать ООО „Специализированный застройщик АС-Групп“ разрешение на использование земель для благоустройства территории. Площадь 1615 квадратных метров <…> и 825 квадратных метров. Срок разрешения: 5 лет», — указано в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU. Ранее мэрия Кургана выдавала разрешение на участок площадью почти в тысячу квадратов. Территория была также предназначена для размещения элементов благоустройства. Высотку на набережной Тобола компания «АС-Групп» достраивала после запрета прокуратуры и отсутствия нового разрешения на работы. Строительство многоэтажки суд признал незаконным. Несмотря на запреты в жилом комплексе застройщик успел продать 12 квартир.