13 марта 2025

В Екатеринбурге полицейский уехал с инсультом после общения с начальником

В МВД Екатеринбурга полицейского хватил инсульт посреди совещания
© Служба новостей «URA.RU»
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Бондаря госпитализировали 12 марта
Бондаря госпитализировали 12 марта Фото:

Полицейский в Екатеринбурге попал в больницу с инсультом после совещания с начальником. Инцидент произошел в областном главном управлении МВД.

«Сотрудник, о котором идет речь, действительно на оперативном совещании неожиданно почувствовал себя плохо. Его коллеги незамедлительно обратились за помощью к врачам, вызвав неотложку. К счастью, на данный момент появились признаки, что Павлу Николаевичу Бондарю стало лучше. Я лично сегодня (13 марта) с ним общался, он меня заверил, что идет на поправку», — сообщил официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых E1.RU. Он отметил, что палату с полицейским посетил начальник главка генерал Мешков, а также подчеркнул, что любые другие домыслы об произошедшем являются фейками и происки недоброжелателей.

12 марта полковник Сергей Волощук, руководитель управления, провел совещание, на котором обсуждались вопросы кадровой политики. В ходе встречи диалог между ним и Бондарем приобрел напряженный характер и у Бондаря в офисе случился инсульт. Он потерял сознание, парализовало руку и ногу. Сотрудники экстренно оказали первую помощь и на носилках эвакуировали его из здания, после чего пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Павел Бондарь больше 30 лет служил в органах правопорядка, занимался ликвидацией катастрофы в Чернобыле. Работать в Екатеринбурге начал в 2021 году.

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Полицейский в Екатеринбурге попал в больницу с инсультом после совещания с начальником. Инцидент произошел в областном главном управлении МВД. «Сотрудник, о котором идет речь, действительно на оперативном совещании неожиданно почувствовал себя плохо. Его коллеги незамедлительно обратились за помощью к врачам, вызвав неотложку. К счастью, на данный момент появились признаки, что Павлу Николаевичу Бондарю стало лучше. Я лично сегодня (13 марта) с ним общался, он меня заверил, что идет на поправку», — сообщил официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых E1.RU. Он отметил, что палату с полицейским посетил начальник главка генерал Мешков, а также подчеркнул, что любые другие домыслы об произошедшем являются фейками и происки недоброжелателей. 12 марта полковник Сергей Волощук, руководитель управления, провел совещание, на котором обсуждались вопросы кадровой политики. В ходе встречи диалог между ним и Бондарем приобрел напряженный характер и у Бондаря в офисе случился инсульт. Он потерял сознание, парализовало руку и ногу. Сотрудники экстренно оказали первую помощь и на носилках эвакуировали его из здания, после чего пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Павел Бондарь больше 30 лет служил в органах правопорядка, занимался ликвидацией катастрофы в Чернобыле. Работать в Екатеринбурге начал в 2021 году.
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