В Екатеринбурге полицейский уехал с инсультом после общения с начальником

Полицейский в Екатеринбурге попал в больницу с инсультом после совещания с начальником. Инцидент произошел в областном главном управлении МВД.
«Сотрудник, о котором идет речь, действительно на оперативном совещании неожиданно почувствовал себя плохо. Его коллеги незамедлительно обратились за помощью к врачам, вызвав неотложку. К счастью, на данный момент появились признаки, что Павлу Николаевичу Бондарю стало лучше. Я лично сегодня (13 марта) с ним общался, он меня заверил, что идет на поправку», — сообщил официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых E1.RU. Он отметил, что палату с полицейским посетил начальник главка генерал Мешков, а также подчеркнул, что любые другие домыслы об произошедшем являются фейками и происки недоброжелателей.
12 марта полковник Сергей Волощук, руководитель управления, провел совещание, на котором обсуждались вопросы кадровой политики. В ходе встречи диалог между ним и Бондарем приобрел напряженный характер и у Бондаря в офисе случился инсульт. Он потерял сознание, парализовало руку и ногу. Сотрудники экстренно оказали первую помощь и на носилках эвакуировали его из здания, после чего пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Павел Бондарь больше 30 лет служил в органах правопорядка, занимался ликвидацией катастрофы в Чернобыле. Работать в Екатеринбурге начал в 2021 году.
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