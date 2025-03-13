На участке тюменской «трассы смерти» полностью ограничено движение

ДТП парализовало движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
На 218-ом километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск полностью ограничено движение. Причиной тому стало ДТП, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Из-за ДТП полностью ограничено движение на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Будьте внимательны!» — написано в telegram-канале ведомства.
Подробности ДТП пока не уточняются. В Госавтоинспекции просят выбирать безопасную скорость.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!