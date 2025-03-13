13 марта 2025

На участке тюменской «трассы смерти» полностью ограничено движение

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск парализовано движение
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП парализовало движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
ДТП парализовало движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото:

На 218-ом километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск полностью ограничено движение. Причиной тому стало ДТП, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«Из-за ДТП полностью ограничено движение на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Будьте внимательны!» — написано в telegram-канале ведомства.

Подробности ДТП пока не уточняются. В Госавтоинспекции просят выбирать безопасную скорость.

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На 218-ом километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск полностью ограничено движение. Причиной тому стало ДТП, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «Из-за ДТП полностью ограничено движение на 218-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Будьте внимательны!» — написано в telegram-канале ведомства. Подробности ДТП пока не уточняются. В Госавтоинспекции просят выбирать безопасную скорость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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