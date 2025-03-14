Пик ненастья: в Москве ожидают крупный шторм, грозящий разрушениями

В Москве 14 марта во второй половине дня ожидается экстремальное изменение погоды. В столице предупредили о шторме, который, потенциально, может послужить причиной разрушений в городе. Синоптики предполагают усиление ветра с порывами от 17 до 22 метров в секунду.
Глава Москвы Сергей Собянин, а также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердили информацию о шторме. URA.RU рассказывает, как город готовится к ненастью и какие последствия могут быть в связи с непогодой.
Москва в режиме готовности
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о сильном шторме в своем telegram-канале еще накануне. По его словам, синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в ночь на пятницу и в течение всего 14 марта. Он предупредил о ветре до 22 метров в секунду и осадках.
"Ветер может усиливаться до 22 м/с. Возможен дождь. Городские службы переведены в режим повышенной готовности", — предупредил мэр. Он также призвал горожан быть особенно осторожными, избегать нахождения под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.
Из-за сильного ветра в Московском регионе до 22:00 будет действовать желтый режим погодной опасности. Несмотря на шторм температура воздуха ожидается теплой — до 14 градусов.
Пик ненастья: стоит ждать разрушений
В Москве 14 марта после обеда ожидается усиление ветра, который может привести к разрушению конструкций и повреждению ветвей деревьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
"Пик ненастья. <...> Ветер такой силы может ломать ветви деревьев, рвать линии электропередач или линии связи, разрушать ветхие или слабо закрепленные конструкции", — сказал Михаил Леус. По его прогнозам, ухудшения погоды стоит ожидать во второй половине дня, когда регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном. Начиная со второй половины дня и до самого вечера ветер будет достигать до 22 метров в секунду.
Кроме того, Леус добавил, что активный циклонический вихрь, формирующий погоду в северо-западных и центральных регионах европейской части России, будет быстро перемещаться. Он пройдет почти две тысячи километров со средней скоростью более 80 км в час. Однако уже на следущий день ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Воздушные гавани и авиакомпании тоже готовы
Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможной корректировке рейсов в пятницу из-за ожидаемой непогоды в Москве. Пассажирам рекомендовано внимательно следить за информацией о расписании на официальном сайте компании, информационных табло аэропорта и через голосовые объявления. Аналогичные меры предосторожности принимает и дочерняя компания «Аэрофлота» — «Россия», которая также допустила корректировку рейсов в Санкт-Петербург.
Аэропорт Домодедово также полностью готов к работе в условиях шторма. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани. Были предприняты меры по увеличению количества осмотров аэродромной инфраструктуры и усилен контроль за надежностью крепления багажа и грузов.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что при неблагоприятных погодных условиях будут применяться специальные меры. «При температуре ниже нуля и в случае гололедных явлений будут использоваться специализированные реагенты и противообледенительные жидкости для обработки поверхностей и воздушных судов», — подчеркнули в пресс-службе Домодедово. Кроме того, для предотвращения подтопления аэродрома была проведена дополнительная проверка ливнеприемных решеток дренажной сети.
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