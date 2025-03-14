Москвичи и жители Подмосковья сообщают о взрывах

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В Москве и Подмосковье очевидцы сообщают о взрывах
В Москве и Подмосковье очевидцы сообщают о взрывах Фото:

В Москве и Московской области очевидцы сообщают о взрыве в доме на Киевской улице. Об этом сообщают несколько telegram-каналов, ссылаясь на заявления горожан. 

«Взрыв в доме на западе Москвы. Громыхнуло сильно, оторвался карниз на внешней стороне дома на Киевской улице», — сообщают telegram-канал «MK Срочные новости». Также об этом пишет и «Осторожно новости», ссылаясь на очевидцев. На этот раз авторы передают слова жителей Одинцово, Балашихи и Щелково. Они предполагают, что причиной взрыва мог послужить вражеский беспилотник. При этом официальной информации об этом не поступало. Спустя время о взрывах также проинформировали жители Балашихи. 

До этого в Росавиации сообщали об ограничении работы аэропорта Внуково. При этом о причинах введения плана «Ковер» также не сообщалось. 

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В Москве и Московской области очевидцы сообщают о взрыве в доме на Киевской улице. Об этом сообщают несколько telegram-каналов, ссылаясь на заявления горожан.  «Взрыв в доме на западе Москвы. Громыхнуло сильно, оторвался карниз на внешней стороне дома на Киевской улице», — сообщают telegram-канал «MK Срочные новости». Также об этом пишет и «Осторожно новости», ссылаясь на очевидцев. На этот раз авторы передают слова жителей Одинцово, Балашихи и Щелково. Они предполагают, что причиной взрыва мог послужить вражеский беспилотник. При этом официальной информации об этом не поступало. Спустя время о взрывах также проинформировали жители Балашихи.  До этого в Росавиации сообщали об ограничении работы аэропорта Внуково. При этом о причинах введения плана «Ковер» также не сообщалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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