Москвичи и жители Подмосковья сообщают о взрывах

В Москве и Московской области очевидцы сообщают о взрыве в доме на Киевской улице. Об этом сообщают несколько telegram-каналов, ссылаясь на заявления горожан.
«Взрыв в доме на западе Москвы. Громыхнуло сильно, оторвался карниз на внешней стороне дома на Киевской улице», — сообщают telegram-канал «MK Срочные новости». Также об этом пишет и «Осторожно новости», ссылаясь на очевидцев. На этот раз авторы передают слова жителей Одинцово, Балашихи и Щелково. Они предполагают, что причиной взрыва мог послужить вражеский беспилотник. При этом официальной информации об этом не поступало. Спустя время о взрывах также проинформировали жители Балашихи.
До этого в Росавиации сообщали об ограничении работы аэропорта Внуково. При этом о причинах введения плана «Ковер» также не сообщалось.
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