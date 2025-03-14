В двух регионах России ограничили работу аэропортов

В Москве и Калужской области аэропорты ввели план «Ковер». Об этом рассказали в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково и Калуга», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Данные меры были введены с утра 14 марта. Гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
Накануне в аэропорту Саратова, Калуги и Волгограда также ввели ограничения. Данные мероприятия были введены для обеспечения безопасности.
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