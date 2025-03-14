В двух регионах России ограничили работу аэропортов

Росавиация: аэропорты в Москве и Калуге ограничили перелеты
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В Москве и Калуге временно ограничили перелеты
В Москве и Калуге временно ограничили перелеты Фото:

В Москве и Калужской области аэропорты ввели план «Ковер». Об этом рассказали в Росавиации. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково и Калуга», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Данные меры были введены с утра 14 марта. Гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Накануне в аэропорту Саратова, Калуги и Волгограда также ввели ограничения. Данные мероприятия были введены для обеспечения безопасности. 

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В Москве и Калужской области аэропорты ввели план «Ковер». Об этом рассказали в Росавиации.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково и Калуга», — передает telegram-канал «Представитель Росавиации». Данные меры были введены с утра 14 марта. Гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Накануне в аэропорту Саратова, Калуги и Волгограда также ввели ограничения. Данные мероприятия были введены для обеспечения безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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