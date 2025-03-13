Фура снесла машину ДПС, приехавшую на место смертельного ДТП под Тобольском

Большегруз снес машину ДПС и зацепил технику МЧС, приехавшую на место смертельной аварии под Тобольском. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Фура не заметила аварию и перекрытую дорогу и снесла патрульную машину ДПС. Там еще были две машины МЧС, одна была из Тобольского района», — сообщил источник.
Смертельная авария случилась утром 14 марта. На 218-ом километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус и «ГАЗ Соболь». В результате ДТП водитель ГАЗели погиб на месте.
Корреспондент агентства запросил комментарий у региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!