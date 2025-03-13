13 марта 2025

Фура снесла машину ДПС, приехавшую на место смертельного ДТП под Тобольском

© Служба новостей «URA.RU»
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массовая авария произошла утром 14 марта
массовая авария произошла утром 14 марта Фото:

Большегруз снес машину ДПС и зацепил технику МЧС, приехавшую на место смертельной аварии под Тобольском. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Фура не заметила аварию и перекрытую дорогу и снесла патрульную машину ДПС. Там еще были две машины МЧС, одна была из Тобольского района», — сообщил источник.

Смертельная авария случилась утром 14 марта. На 218-ом километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус и «ГАЗ Соболь». В результате ДТП водитель ГАЗели погиб на месте.

Корреспондент агентства запросил комментарий у региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается. 

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Большегруз снес машину ДПС и зацепил технику МЧС, приехавшую на место смертельной аварии под Тобольском. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Фура не заметила аварию и перекрытую дорогу и снесла патрульную машину ДПС. Там еще были две машины МЧС, одна была из Тобольского района», — сообщил источник. Смертельная авария случилась утром 14 марта. На 218-ом километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус и «ГАЗ Соболь». В результате ДТП водитель ГАЗели погиб на месте. Корреспондент агентства запросил комментарий у региональной Госавтоинспекции. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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