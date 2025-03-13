13 марта 2025

В городе ХМАО школа повторно закрыта на карантин из-за распространения ОРВИ

Ученики школы №3 в Нягани отправлены на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученики третьей школы будут учиться дистанционно с 13 по 19 марта
Ученики третьей школы будут учиться дистанционно с 13 по 19 марта Фото:

В Нягани (ХМАО) ученики школы №3 уходят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом написал глава города Иван Ямашев в своем telegram-канале.

«С 13 по 19 марта обучающиеся 1 — 11 классов школы №3 будут учиться дистанционно. Решение о переводе школьников на электронную систему обучения образовательным учреждением принято в соответствии санитарными правилами и нормами СанПиН, санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней», — написал Ямашев.

На данный момент уже более 20% учеников третьей школы не посещают занятия из-за заболеваний. Ближайшую неделю ребята будут учиться онлайн с помощью платформы «Сферум».

Ранее агентство писало, что в школах Сургута отменили карантин. Почти две недели дети учились удаленно из-за ОРВИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) ученики школы №3 уходят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом написал глава города Иван Ямашев в своем telegram-канале. «С 13 по 19 марта обучающиеся 1 — 11 классов школы №3 будут учиться дистанционно. Решение о переводе школьников на электронную систему обучения образовательным учреждением принято в соответствии санитарными правилами и нормами СанПиН, санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней», — написал Ямашев. На данный момент уже более 20% учеников третьей школы не посещают занятия из-за заболеваний. Ближайшую неделю ребята будут учиться онлайн с помощью платформы «Сферум». Ранее агентство писало, что в школах Сургута отменили карантин. Почти две недели дети учились удаленно из-за ОРВИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...