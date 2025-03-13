В городе ХМАО школа повторно закрыта на карантин из-за распространения ОРВИ

В Нягани (ХМАО) ученики школы №3 уходят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом написал глава города Иван Ямашев в своем telegram-канале.
«С 13 по 19 марта обучающиеся 1 — 11 классов школы №3 будут учиться дистанционно. Решение о переводе школьников на электронную систему обучения образовательным учреждением принято в соответствии санитарными правилами и нормами СанПиН, санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней», — написал Ямашев.
На данный момент уже более 20% учеников третьей школы не посещают занятия из-за заболеваний. Ближайшую неделю ребята будут учиться онлайн с помощью платформы «Сферум».
Ранее агентство писало, что в школах Сургута отменили карантин. Почти две недели дети учились удаленно из-за ОРВИ.
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