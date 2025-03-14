Калужскую область атаковал дрон

Глава Калужской области Шапша сообщил об атаке беспилотника
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В Калужской области сбили беспилотник
В Калужской области сбили беспилотник Фото:

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша

«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА», — пояснил Шапша в своем telegram-канале. По его словам, повреждений и пострадавших в ходе инцидента — нет. Он также отметил, что на месте работают экстренные службы. 

До этого аэропорт Калуги вводил ограничения на перелеты. Об этом сообщали в Росавиации.

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша «На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА», — пояснил Шапша в своем telegram-канале. По его словам, повреждений и пострадавших в ходе инцидента — нет. Он также отметил, что на месте работают экстренные службы.  До этого аэропорт Калуги вводил ограничения на перелеты. Об этом сообщали в Росавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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