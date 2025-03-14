Калужскую область атаковал дрон

В Калужской области сбили беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша
«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА», — пояснил Шапша в своем telegram-канале. По его словам, повреждений и пострадавших в ходе инцидента — нет. Он также отметил, что на месте работают экстренные службы.
До этого аэропорт Калуги вводил ограничения на перелеты. Об этом сообщали в Росавиации.
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