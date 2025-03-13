В Пермском крае начали закрывать ледовые переправы

В Пермский край пришла оттепель, и власти начали закрывать для автомобилистов ледовые переправы. Первым перекрыли путь в Кунгурском округе.
«С 14 марта в Кунгурском округе переправа село Троица — поселок Ильича закрыта в связи с погодными условиями», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Еще 13 марта на заседании регионального правительства и.о. министра территориальной безопасности альберт Марданов говорил, что в Прикамье действуют 11 ледовых переправ.
Как ранее сообщало URA.RU, мощное потепление пришло в Пермский край со стороны Африки. Теплые воздушные массы продолжают поступать. Температура воздуха в отдельных районах Прикамья может достигнуть +8 градусов.
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