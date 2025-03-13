13 марта 2025

В Пермском крае начали закрывать ледовые переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовые переправы становятся опасны (архивное фото)
Ледовые переправы становятся опасны (архивное фото) Фото:

В Пермский край пришла оттепель, и власти начали закрывать для автомобилистов ледовые переправы. Первым перекрыли путь в Кунгурском округе.

«С 14 марта в Кунгурском округе переправа село Троица — поселок Ильича закрыта в связи с погодными условиями», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Еще 13 марта на заседании регионального правительства и.о. министра территориальной безопасности альберт Марданов говорил, что в Прикамье действуют 11 ледовых переправ.

Как ранее сообщало URA.RU, мощное потепление пришло в Пермский край со стороны Африки. Теплые воздушные массы продолжают поступать. Температура воздуха в отдельных районах Прикамья может достигнуть +8 градусов. 

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В Пермский край пришла оттепель, и власти начали закрывать для автомобилистов ледовые переправы. Первым перекрыли путь в Кунгурском округе. «С 14 марта в Кунгурском округе переправа село Троица — поселок Ильича закрыта в связи с погодными условиями», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Еще 13 марта на заседании регионального правительства и.о. министра территориальной безопасности альберт Марданов говорил, что в Прикамье действуют 11 ледовых переправ. Как ранее сообщало URA.RU, мощное потепление пришло в Пермский край со стороны Африки. Теплые воздушные массы продолжают поступать. Температура воздуха в отдельных районах Прикамья может достигнуть +8 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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