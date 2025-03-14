Воробьев озвучил подробности атаки дронов на Подмосковье

Воробьев подтвердил атаку дронов на Подмосковье
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Андрей Воробьев подтвердил атаку двух дронов в Подмосковье
Андрей Воробьев подтвердил атаку двух дронов в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, эти дроны были успешно сбиты системами противовоздушной обороны.

«Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Беспилотники сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы» — сообщил Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

Также в Балашихе было уничтожено еще одно беспилотное летательное устройство над микрорайоном Южная Битца в Ленинском, обломки которого упали на строящееся здание. По предварительной информации, в результате инцидентов пострадавших нет, оперативные службы работают на местах падения БПЛА. Всего было уничтожено три беспилотника.

До этого глава Москвы Сергей Собянин сообщал об атаке четырех беспилотников по столице. Все они были успешно отражены ПВО.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, эти дроны были успешно сбиты системами противовоздушной обороны. «Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Беспилотники сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы» — сообщил Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Также в Балашихе было уничтожено еще одно беспилотное летательное устройство над микрорайоном Южная Битца в Ленинском, обломки которого упали на строящееся здание. По предварительной информации, в результате инцидентов пострадавших нет, оперативные службы работают на местах падения БПЛА. Всего было уничтожено три беспилотника. До этого глава Москвы Сергей Собянин сообщал об атаке четырех беспилотников по столице. Все они были успешно отражены ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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