Москву атаковали дроны ВСУ, жители сообщают о взрывах в домах: что известно на данный момент

Утром 14 марта очевидцы стали сообщать о взрывах в нескольких районах Москвы, а также Подмосковья. Граждане отмечают громкие хлопки, а также пишут о задымлениях. При этом официальной информации от властей о происшествии не поступало.
Об инцидентах сообщают сразу несколько telegram-каналов. URA.RU информирует, что происходит в столице в настоящий момент. Глава Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке вражеских беспилотников.
Собянин подтвердил информацию о беспилотниках
Глава Москвы Сергей Собянин спустя примерно 10 минут после первых сообщений подчеркнул, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов. Москву атаковали четыре беспилотника.
"На месте падения обломков дронов сейчас работают специалисты экстренных служб", — пояснил Собянин. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Взрывы и дым в столице
Сообщения о взрывах в Москве и Московской области поступают на протяжении последнего получаса. Об этом пишут сразу несколько каналов в Telegram, ссылаясь на сообщения от очевидцев.
Как минимум, отмечают звуки взрывов на Киевской улице в Москве, а также в Кутузовском проспекте. Об этом писали, например, «Осторожно новости». Также telegram-канал Baza отметил, что взрыв произошел в многоэтажке на Резервном проезде в Москве. По информации авторов канала, на месте работают оперативные службы.
Подмосковье также застигли взрывы
Практически параллельно с этим жители Московской области также начали сообщать о потенциальных взрывах. Соответствующими утверждениями поделились жители Одинцово и Щелково. Жители Балашихи также сообщали о подобных инцидентах. В последнем случае акцентируется внимание на сильном столбе дыма. О сильном звуке, похожем на взрыв, сообщают и жители ЖК «Южная Битца», расположенного в нескольких километрах от самой Москвы.
До этого в Росавиации сообщали об ограничении работы аэропорта Внуково. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Спустя полчаса с момента объявления ограничений — они были сняты, отметили в ведомстве.
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