В Крыму задержали шпиона украинских спецслужб

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ФСБ задержала мужчину, которые подозревается в госизмене
ФСБ задержала мужчину, которые подозревается в госизмене Фото:

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Керчи, которого подозревают в госизмене. По версии силовиков, задержанный шпионил на полуострове по заданию главного управления разведки Минобороны Украины. 

Как сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, 28-летний местный житель установил контакт с сотрудником ГУР. Далее он передавал куратору сведения об объектах на полуострове. 

«Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов», — говорится в сообщении ФСБ. Его приводит РИА Новости. Возбуждено уголовное дело. Самого мужчину заключили под стражу. 

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Керчи, которого подозревают в госизмене. По версии силовиков, задержанный шпионил на полуострове по заданию главного управления разведки Минобороны Украины.  Как сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, 28-летний местный житель установил контакт с сотрудником ГУР. Далее он передавал куратору сведения об объектах на полуострове.  «Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов», — говорится в сообщении ФСБ. Его приводит РИА Новости. Возбуждено уголовное дело. Самого мужчину заключили под стражу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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