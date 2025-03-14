В Крыму задержали шпиона украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Керчи, которого подозревают в госизмене. По версии силовиков, задержанный шпионил на полуострове по заданию главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, 28-летний местный житель установил контакт с сотрудником ГУР. Далее он передавал куратору сведения об объектах на полуострове.
«Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов», — говорится в сообщении ФСБ. Его приводит РИА Новости. Возбуждено уголовное дело. Самого мужчину заключили под стражу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.