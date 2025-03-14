Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в Курской области, оставили после себя наиболее ценные образцы вооружения. Об этом сообщает обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Тяжелое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины», — говорится в статье. Экс уточняет, что речь идет о таких образцах, как американские танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубица M-777.
В последние годы Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно получали военную помощь от западных стран, включая передовое оружие, такое как танки, артиллерийские системы и беспилотники. Это оружие, поставляемое Великобританией, Канадой и Германией, бойцы ВСУ активно использовали против российской армии.
Глава СКР Александр Бастрыкин заявил ранее, что из Европы на Украину поступают крылатые ракеты Storm Shadow, различные артиллерийские снаряды и установки, танковые и минометные снаряды, а также авиационные бомбы и патроны. Он добавил, что ВСУ используют полученные беспилотники не только в боевых действиях, но и для атак на гражданские объекты.
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