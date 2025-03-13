В Ленобласти найдено тело подозреваемого в педофилии

В Ленобласти 62-летний мужчина, уроженец Азербайджана, был найден мертвым в своем доме в день возбуждения уголовного дела за педофилию. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«В котельной дома подозреваемый в педофилии был обнаружен мертвым», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Рядом с телом были найдены предсмертная записка и два мобильных телефона, которые изъяты для дальнейшего изучения.
Ситуация начала развиваться после того, как в следственные органы обратилась 34-летняя женщина. Она заявила, что с июня 2024 года по январь 2025 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. В результате этих обвинений было возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за сексуальные преступления против лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
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