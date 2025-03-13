13 марта 2025

В Ленобласти найдено тело подозреваемого в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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В следственные органы обратилась 34-летняя женщина
В следственные органы обратилась 34-летняя женщина Фото:

В Ленобласти 62-летний мужчина, уроженец Азербайджана, был найден мертвым в своем доме в день возбуждения уголовного дела за педофилию. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«В котельной дома подозреваемый в педофилии был обнаружен мертвым», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Рядом с телом были найдены предсмертная записка и два мобильных телефона, которые изъяты для дальнейшего изучения.

Ситуация начала развиваться после того, как в следственные органы обратилась 34-летняя женщина. Она заявила, что с июня 2024 года по январь 2025 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. В результате этих обвинений было возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за сексуальные преступления против лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

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В Ленобласти 62-летний мужчина, уроженец Азербайджана, был найден мертвым в своем доме в день возбуждения уголовного дела за педофилию. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «В котельной дома подозреваемый в педофилии был обнаружен мертвым», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Рядом с телом были найдены предсмертная записка и два мобильных телефона, которые изъяты для дальнейшего изучения. Ситуация начала развиваться после того, как в следственные органы обратилась 34-летняя женщина. Она заявила, что с июня 2024 года по январь 2025 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. В результате этих обвинений было возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за сексуальные преступления против лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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