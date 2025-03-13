Челябинское региональное отделение МГЕР вместо Максима Голощапова возглавил Владислав Уланов. Решение о переизбрании приняли на XI конференции организации в присутствии лидера челябинской «Единой России», губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент URA.RU.
«Мы любим говорить про молодежь, про будущее, про то, что будет когда-то. Вот это „когда-то“ уже наступило. Уже сейчас я очень надеюсь, что в рамках тех электоральных процессов, которые в этом году будут в Челябинской области — у нас практически во всех муниципалитетах выборы — „Молодая гвардия“ будет активно участвовать», — подытожил результаты выборов Текслер.
Уланов возглавляет региональное отделение «Российского союза сельской молодежи» и является членом Общественной палаты Челябинской области. На новом посту он рассчитывает кратно увеличить число молодогвардейцев в области.
Сейчас в МГЕР состоит порядка 3,7 тысячи челябинских активистов, из них треть — члены партии власти. Организация активно задействуется в выборах всех уровней: в качестве кандидатов, технологов, наблюдателей. Также МГЕР отвечает за иные электоральные проекты.
В челябинский гуманитарный центр МГЕР только за 2024 год было передано три автомобиля и собрано более 40 тонн гуманитарного груза. Каждые две недели на освобожденные территории отправляются волонтеры в составе делегации молодой гвардии на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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