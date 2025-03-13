13 марта 2025

Губернатор Текслер перезагрузил челябинскую МГЕР перед выборами. Фото

Организацию МГЕР в Челябинской области возглавил Владислав Уланов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетно-выборная конференция МГЕР в Челябинске, текслер алексей, уланов владислав
Новый лидер МГЕР Владислав Уланов (слева) пообещал губернатору Алексею Текслеру (справа) кратно нарастить количество мгеровцев в Челябинской области Фото:

Челябинское региональное отделение МГЕР вместо Максима Голощапова возглавил Владислав Уланов. Решение о переизбрании приняли на XI конференции организации в присутствии лидера челябинской «Единой России», губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент URA.RU.

«Мы любим говорить про молодежь, про будущее, про то, что будет когда-то. Вот это „когда-то“ уже наступило. Уже сейчас я очень надеюсь, что в рамках тех электоральных процессов, которые в этом году будут в Челябинской области — у нас практически во всех муниципалитетах выборы — „Молодая гвардия“ будет активно участвовать», — подытожил результаты выборов Текслер.

Уланов возглавляет региональное отделение «Российского союза сельской молодежи» и является членом Общественной палаты Челябинской области. На новом посту он рассчитывает кратно увеличить число молодогвардейцев в области.

Сейчас в МГЕР состоит порядка 3,7 тысячи челябинских активистов, из них треть — члены партии власти. Организация активно задействуется в выборах всех уровней: в качестве кандидатов, технологов, наблюдателей. Также МГЕР отвечает за иные электоральные проекты.

В челябинский гуманитарный центр МГЕР только за 2024 год было передано три автомобиля и собрано более 40 тонн гуманитарного груза. Каждые две недели на освобожденные территории отправляются волонтеры в составе делегации молодой гвардии на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Отчетно-выборная конференция МГЕР в Челябинске
Экс-лидер челябинской МГЕР Максим Голощапов (в центре) получил благодарность губернатора за проделанную работу
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Челябинское региональное отделение МГЕР вместо Максима Голощапова возглавил Владислав Уланов. Решение о переизбрании приняли на XI конференции организации в присутствии лидера челябинской «Единой России», губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент URA.RU. «Мы любим говорить про молодежь, про будущее, про то, что будет когда-то. Вот это „когда-то“ уже наступило. Уже сейчас я очень надеюсь, что в рамках тех электоральных процессов, которые в этом году будут в Челябинской области — у нас практически во всех муниципалитетах выборы — „Молодая гвардия“ будет активно участвовать», — подытожил результаты выборов Текслер. Уланов возглавляет региональное отделение «Российского союза сельской молодежи» и является членом Общественной палаты Челябинской области. На новом посту он рассчитывает кратно увеличить число молодогвардейцев в области. Сейчас в МГЕР состоит порядка 3,7 тысячи челябинских активистов, из них треть — члены партии власти. Организация активно задействуется в выборах всех уровней: в качестве кандидатов, технологов, наблюдателей. Также МГЕР отвечает за иные электоральные проекты. В челябинский гуманитарный центр МГЕР только за 2024 год было передано три автомобиля и собрано более 40 тонн гуманитарного груза. Каждые две недели на освобожденные территории отправляются волонтеры в составе делегации молодой гвардии на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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Ссылки по теме
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