Мэр Челябинска Лошкин приступил к решению проблем подтопленных территорий

Мэр Челябинска Алексей Лошкин обозначил зоны постоянного подтопления и варианты решения многолетних проблем, к решению которых уже приступили. Подготовка к предстоящим паводкам усилена.
«Нужно снять многолетнее напряжение челябинцев, живущих в местах постоянного подтопления. Решение этих проблем должно быть системным и комплексным, и первые шаги в этом направлении уже сделаны», — отметил Лошкин в своем telegram-канале.
В понедельник во время аппаратного совещания мэр города дал поручение руководителям районных администраций активизировать подготовку к возможным весенним паводкам. Он напомнил прошлогодние события, когда в некоторых частях города вода доходила до окон первых этажей, заставляя жителей передвигаться на лодках.
Кроме того, Лошкин лично проверил, насколько готово к подобным чрезвычайным ситуациям муниципальное предприятие «ЭВИС», осмотрел выполненные работы и ознакомился с планами по улучшению инфраструктуры в наиболее уязвимых точках. Так, в поселке Первый Плановый будет запущена новая насосная станция для откачки талой и дождевой воды. Также в пределах улиц Энергетиков, Кронштадская и Машиностроителей в текущем году запланирована прокладка ливневой канализации. Специалисты МКУ «ЭВИС» уже приступили к разработке технических решений, они проводят геодезические исследования и оформляют необходимые разрешения.
Кроме того, также в 2025 году планируется строительство новых ливневых систем еще по трем адресам: в микрорайоне «Солнечный берег», на улицах Валдайской и 32-ой годовщины Октября. А на озере Смолино в поселке Сухомесово готовы к работе мощные насосные станции. В распоряжении города также имеется мобильная станция, которую можно быстро перебросить в особо уязвимые районы.
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