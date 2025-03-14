14 марта 2025

Тараканы, тампоны в душе и грязь: студент УрФУ рассказал, как живут в общежитии иностранцы. Фото

Студент УрФУ пожаловался на грязь и мусор в общежитии №2 на Большакова
© Служба новостей «URA.RU»
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Студент утверждает, что грязь в общежитии наводят иностранцы (архивное фото)
Студент утверждает, что грязь в общежитии наводят иностранцы (архивное фото) Фото:

Студент Уральского федерального университета (УрФУ) заявил, что в общежитии №2 (ул. Большакова, 77) появились тараканы из-за того, что некоторые студенты, в частности, якобы иностранные, не прибираются за собой и наводят грязь. Мусор стоит в коридорах по несколько дней, а в раковины скидывают отходы, рассказал URA.RU Виктор (имя изменено).

«Девушки вот постоянно жалуются, что иностранки тампоны в душе выкидывают. <...> Было, что один уникум унитаз фекалиями разукрасил. <...>На кухнях вечно беспорядок после них. В целом они очень шумные и днем, и ночью. Не успокаиваются даже после того, как наорешь. <…> Люди русского языка не знают, гигиену не соблюдают, социализироваться никак не хотят», — говорит Виктор.

По его словам, некоторые иностранцы нечасто ходят на учебу, выбирая работу. «Толком большинство не учатся: либо днями в общежитии прохлаждаются, либо устраиваются на работу курьером, а потом в таксисты идут. В итоге просто используют общежитие в качестве временного жилья, пока их не отчислят», — поделился молодой человек.

Виктор живет в общежитии второй год, а иностранцы, как он вспоминает, были там всегда, однако вопиющих ситуаций раньше не было. «Когда я заселился, иностранных студентов было много, но селили всех на одном этаже. Были, конечно, конфликты разные, но в целом ребята вполне неплохо ассимилировались. А вот примерно с середины прошлого года ситуация изменилась, когда стали заселять новых студентов», — пояснил он.

На фото, которыми студент поделился с агентством, видно, что в раковины общежития скидывают остатки еды и грязь, а унитазы могут быть и вовсе засорены. На плите что-то пригорело, а возле коридоров стоят пакеты с мусором. «Постоянно такое, что поставят мусорку и она стоит по несколько дней в коридоре. <…> Конечно у нас есть и тараканы», — говорит Виктор.

Молодой человек отметил, что к коменданту уже обращались неоднократно, однако студентам говорят, что «примут меры». Агентство направило письменный запрос в пресс-службу вуза. Там ответили, что информацию проверят.

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Студент Уральского федерального университета (УрФУ) заявил, что в общежитии №2 (ул. Большакова, 77) появились тараканы из-за того, что некоторые студенты, в частности, якобы иностранные, не прибираются за собой и наводят грязь. Мусор стоит в коридорах по несколько дней, а в раковины скидывают отходы, рассказал URA.RU Виктор (имя изменено). «Девушки вот постоянно жалуются, что иностранки тампоны в душе выкидывают. <...> Было, что один уникум унитаз фекалиями разукрасил. <...>На кухнях вечно беспорядок после них. В целом они очень шумные и днем, и ночью. Не успокаиваются даже после того, как наорешь. <…> Люди русского языка не знают, гигиену не соблюдают, социализироваться никак не хотят», — говорит Виктор. По его словам, некоторые иностранцы нечасто ходят на учебу, выбирая работу. «Толком большинство не учатся: либо днями в общежитии прохлаждаются, либо устраиваются на работу курьером, а потом в таксисты идут. В итоге просто используют общежитие в качестве временного жилья, пока их не отчислят», — поделился молодой человек. Виктор живет в общежитии второй год, а иностранцы, как он вспоминает, были там всегда, однако вопиющих ситуаций раньше не было. «Когда я заселился, иностранных студентов было много, но селили всех на одном этаже. Были, конечно, конфликты разные, но в целом ребята вполне неплохо ассимилировались. А вот примерно с середины прошлого года ситуация изменилась, когда стали заселять новых студентов», — пояснил он. На фото, которыми студент поделился с агентством, видно, что в раковины общежития скидывают остатки еды и грязь, а унитазы могут быть и вовсе засорены. На плите что-то пригорело, а возле коридоров стоят пакеты с мусором. «Постоянно такое, что поставят мусорку и она стоит по несколько дней в коридоре. <…> Конечно у нас есть и тараканы», — говорит Виктор. Молодой человек отметил, что к коменданту уже обращались неоднократно, однако студентам говорят, что «примут меры». Агентство направило письменный запрос в пресс-службу вуза. Там ответили, что информацию проверят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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