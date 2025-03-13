Челябинскую колбасу отправили на продажу в Узбекистан

Челябинская колбаса отправилась на продажу в Узбекистан. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, производитель экспортировал 1,2 тонны продукции.
«Это первая с начала года партия копченой и вареной колбасы, которая отправилась из Челябинской области в эту азиатскую страну. Перед отправкой колбасные изделия челябинского производителя прошли исследования», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
По итогам проверок в челябинском филиале «ВНИИЗЖ» выдано ветеринарное свидетельство. Документ подтвердил соответствие всех ветеринарно-санитарных требований страны-импортера.
Это не первая поставка колбасы в Узбекистан. Экспорт стал частью увеличения объемов поставок продукции из Челябинской области. В марте другой производитель отправил куриные лапы в Китай и комбикорм для крупного рогатого скота в Монголию.
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