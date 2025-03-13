13 марта 2025

Челябинскую колбасу отправили на продажу в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские колбасы полюбились жителям Узбекистана
Челябинские колбасы полюбились жителям Узбекистана Фото:

Челябинская колбаса отправилась на продажу в Узбекистан. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, производитель экспортировал 1,2 тонны продукции.

«Это первая с начала года партия копченой и вареной колбасы, которая отправилась из Челябинской области в эту азиатскую страну. Перед отправкой колбасные изделия челябинского производителя прошли исследования», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

По итогам проверок в челябинском филиале «ВНИИЗЖ» выдано ветеринарное свидетельство. Документ подтвердил соответствие всех ветеринарно-санитарных требований страны-импортера.

Это не первая поставка колбасы в Узбекистан. Экспорт стал частью увеличения объемов поставок продукции из Челябинской области. В марте другой производитель отправил куриные лапы в Китай и комбикорм для крупного рогатого скота в Монголию.

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Челябинская колбаса отправилась на продажу в Узбекистан. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, производитель экспортировал 1,2 тонны продукции. «Это первая с начала года партия копченой и вареной колбасы, которая отправилась из Челябинской области в эту азиатскую страну. Перед отправкой колбасные изделия челябинского производителя прошли исследования», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. По итогам проверок в челябинском филиале «ВНИИЗЖ» выдано ветеринарное свидетельство. Документ подтвердил соответствие всех ветеринарно-санитарных требований страны-импортера. Это не первая поставка колбасы в Узбекистан. Экспорт стал частью увеличения объемов поставок продукции из Челябинской области. В марте другой производитель отправил куриные лапы в Китай и комбикорм для крупного рогатого скота в Монголию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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