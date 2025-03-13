13 марта 2025

В Тюмени раскрыли зарплату директора «ЛесПаркХоз»

В Тюмени зарплата директора «ЛесПаркХоз» Нефедова превысила 280 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заместители руководителя получали в 2024 году 150-200 тысяч в месяц
Заместители руководителя получали в 2024 году 150-200 тысяч в месяц Фото:

В Тюмени зарплата директора МКУ «ЛесПаркХоз» Сергея Нефедова составила 284 тысяч рублей. Такие данные указаны в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU. Заместители руководителя получали в 2024 году 150-200 тысяч в месяц.

«Информация о среднемесячной заработной плате за 2024 год МКУ „ЛесПаркХоз“. Директор — Нефедов Сергей Владимирович, размер среднемесячной заработной платы — 284 тысяч рублей», — указано в документации.

Заработная плата двух заместителей директора варьируется от 157 до 204 тысяч рублей. Главный бухгалтер получал 153 тысяч в месяц.

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В Тюмени зарплата директора МКУ «ЛесПаркХоз» Сергея Нефедова составила 284 тысяч рублей. Такие данные указаны в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU. Заместители руководителя получали в 2024 году 150-200 тысяч в месяц. «Информация о среднемесячной заработной плате за 2024 год МКУ „ЛесПаркХоз“. Директор — Нефедов Сергей Владимирович, размер среднемесячной заработной платы — 284 тысяч рублей», — указано в документации. Заработная плата двух заместителей директора варьируется от 157 до 204 тысяч рублей. Главный бухгалтер получал 153 тысяч в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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