В Тюмени раскрыли зарплату директора «ЛесПаркХоз»

Заместители руководителя получали в 2024 году 150-200 тысяч в месяц
В Тюмени зарплата директора МКУ «ЛесПаркХоз» Сергея Нефедова составила 284 тысяч рублей. Такие данные указаны в отчете, который имеется в распоряжении URA.RU. Заместители руководителя получали в 2024 году 150-200 тысяч в месяц.
«Информация о среднемесячной заработной плате за 2024 год МКУ „ЛесПаркХоз“. Директор — Нефедов Сергей Владимирович, размер среднемесячной заработной платы — 284 тысяч рублей», — указано в документации.
Заработная плата двух заместителей директора варьируется от 157 до 204 тысяч рублей. Главный бухгалтер получал 153 тысяч в месяц.
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