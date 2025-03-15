Как два брата устроили подрыв кортежа Росселя: история боевиков из ОПС «Уралмаш»

Братья Чесноковы организовали покушение на Росселя и тренера Сивкова

16 марта 2025 в 08:15 Размер текста - 17 +

Алексей и Вячеслав Чесноковы вместе устроили несколько взрывов, но до суда дожил только один из них Фото: ИИ © URA.RU новость из сюжета Криминальная хроника Екатеринбурга Жизнь бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя чуть не оборвалась в январе 1998 года: рядом с его машиной взорвалась бомба. Прошло 27 лет, организатора покушения так и не задержали. В отличие от исполнителя — Вячеслава Чеснокова, который в то время считался боевиком несуществующего ныне ОПС «Уралмаш». На пару с братом он совершил еще ряд подрывов и других преступлений. URA.RU пообщалось со свидетелями этих событий. Стрельба на Кировградской 17 февраля 2004 года в доме на Кировградской, 13 обнаружили трупы Алексея Чеснокова и его сожительницы Елены Непокрытовой. Сыщики пришли к выводу, что пьяный Алексей сначала случайно застрелил подругу, а затем покончил с собой. Явка с повинной, которую написал Вячеслав Чесноков Фото: URA.RU «Это было старое желтое двухэтажное здание. Мы стали проводить осмотр места происшествия, и один грамотный сотрудник обнаружил подвал, который скрывался за половиком. Мы заглянули туда, а там целый арсенал оружия: разобранный ПЗРК „Игла“ (переносной зенитный ракетный комплекс), автоматы и гранаты. Казалось, это самый мощный преступный арсенал, который мы только видели», — вспоминает бывший сотрудник регионального УФСБ Лев (имя изменено). Квартира, где нашли тела, принадлежала сожительнице старшего брата Алексея — Вячеслава, бывшего вэдэвэшника. Женщину задержали. Позже Чесноков сам явился в УФСБ. «Он пришел к управлению в восемь утра, а у нас рабочий день с девяти. Звонил в дверь и говорил, что пришел сознаться в том, что недавно нашли его арсенал. Дежурный не поверил ему и выгнал. И вот он ходил вокруг здания, пока в управление не прибыли первые сотрудники. Во время опроса Слава рассказал о семи эпизодах. А потом случился парадокс: следователи предложили, чтобы к нему прибыл адвокат. Когда он приехал, Чесноков заявил, что все придумал», — говорит экс-чекист. Оперативники все же смогли расколоть подозреваемого. Куда труднее им было найти второй ПЗРК, который перед задержанием Чесноков передал знакомому, а тот выбросил его в лесу. «Руководство поставило задачу найти в кратчайшие сроки. Мы обнаружили его в условиях полной неопределенности, за короткое время. С задачей справились», — добавляет Лев. Подрывники На преступления братья ходили вместе. Мозгом операций был Вячеслав, но Алексей не отставал и помогал ему. Из череды преступлений бывшему сотруднику свердловского управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Кириллу (имя изменено) вспоминается покушение на предпринимателя из Каменска-Уральского. «Братья поместили две гранаты Ф-1 на окна дома, когда свет зажегся, произошел взрыв. К счастью, человеку повезло, выжил», — вспоминает ветеран. Свои бомбы Чесноков мастерил сам (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кроме того, Чесноковы раскурочили железнодорожные пути на Шувакише, когда испытывали самодельное взрывное устройство (СВУ), минировали газораспределительный пункт на улице Расточной в Екатеринбурге (1998-й). Тогда чудом удалось избежать трагедии — будильник неожиданно остановился. «Слава собрал бомбу, разобрав ПЗРК. Он вообще был гением в этом плане. Банально, когда он скотч покупал, просил продавца поддеть его и на нем оставался его отпечаток, а не Чеснокова. А будильник на этом СВУ замерз буквально за две-три минуты до взрыва», — описывает Лев. На счету братьев есть и покушение на криминального авторитета ОПГ «Синие» Александра Яковлева, известного по прозвищу Рыбак. Ему тоже повезло — в СВУ замерзли батарейки, и сигнала, поданного на детонатор, не хватило для полной мощности взрыва. «По одной версии, Яковлев якобы похитил и даже убил какого коммерсанта уралмашевского. Вот Славу и попросили устранить его. Покушение было во Дворце спорта, где Рыбак любил играть в бильярд. Никого не убило, но один из водителей получил осколочные ранения». Покушение на Росселя Одним из самых известных эпизодов в деле Чесноковых является покушение на тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя. 14 января 1998 года Россель выехал из своей резиденции в Малом Истоке в областной центр. Во время движения правительственного кортежа на обочине трассы сработало взрывное устройство. «Слава стоял на остановке и, когда кортеж приблизился, нажал кнопку. Никто не пострадал», — описывает те события Лев. Считается, что покушение якобы было инсценировкой самого Росселя. «Его тогда заподозрили в связи с „Уралмашем“. Чтобы избавиться от этих пересудов, и был придуман этот теракт», — убежден ветеран ФСБ. Кирилл, также расследовавший это дело, не согласен с такой трактовкой. По его мнению, Росселя действительно собирались ликвидировать. Место покушения на Росселя Фото: URA.RU Война с Федулевым Другим заданием, которое было поручено Чесноковым, стало покушение на уральского рейдера Павла Федулева. «Он договорился с представителями ОПС „Уралмаш“ о скупке акций Тавдинского гидролизного завода. И впоследствии обманул их, и его решили устранить. Слава смонтировал бомбу, положил ее в машину и поставил на дороге. Чесноков знал, что Федулев ездит по улице Сакко и Ванцетти. По этому маршруту и выставились», — говорит Вадим, другой бывший сотрудник областного УБОП. Павел Федулев некрасиво обошелся с авторитетными товарищами Фото: Александр Мамаев © URA.RU Федулев выжил благодаря слаженным действиям его охраны. «С ним всегда была еще одна машина. Когда они на дороге видели подозрительный объект, она всегда перестраивалась и прикрывала авто Федулева. Так случилось и в этот раз. У машины, принявшей весь удар не себя, в багажнике были всякие железки, запчасти. Поражающие элементы влетели туда, если бы багажник был пустым, то от Паши ничего не осталось бы», — считает Лев. Позже Чесноков-старший признается ему, что опоздал вовремя нажать на датчик «буквально на три секунды». Федулев после покушения, уверяют силовики, стал более осторожным. Попытка убить тренера 7 декабря 2001 года братья совершили покушение на заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом, трехкратного чемпиона мира, чемпиона СССР, обладателя кубка европейских чемпионов и лучшего бомбардира чемпионата 1978 года Александра Сивкова. Он тогда возглавлял ХК «СКА-Свердловск». Бандиты попытались убить его в здании Института охраны материнства и младенчества, где Сивков проходил курс иглоукалывания. Но тренер дал отпор хулиганам. Александру Сивкову сейчас 72 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «У моей палаты обычно были люди (охрана — прим. ред.), но в тот момент никого не оказалось. Я услышал: „Где он? Здесь!“. Я почувствовал, будто бы со мной разговаривают. И вдруг с ноги открывается дверь, на меня выставляют глушитель: „Ну что, пожил?“. Я смахнул пистолет, но прозвучал выстрел. Пуля проехала по волосам. Затем я упал на человека с пистолетом, придерживая глушитель. А второго ударил ногой в пах. После он забежал за спину и схватил меня за голову — я двинулся телом в его сторону и сбил его с ног. В этот момент он задел меня ножом или заточкой по спине. Один из них убежал, а второму я попытался выцарапать глаза. Он отпустил пистолет и тоже побежал. Я пошел следом, подумал, что за бред? Почему пистолет не стреляет? Раненый я продолжил преследовать их. Выбежал на улицу с голым торсом, весь в крови, вижу двоих убегающих в масках. Охранники на меня смотрят, глаза квадратные. И я вернулся обратно», — вспоминает Александр Евгеньевич. По его словам, за месяц до ЧП он предчувствовал неладное. Ему снились сны, в которых на него нападают. «Все были в шоке. Они (Чесноковы — прим. ред.) не ожидали, что я пойду в атаку. А у меня выброс адреналина сработал. И хорошо, что пистолет тогда не выстрелил. Ангел уберег меня от ненужного, лишнего на себя брать не нужно», — говорит именитый уральский спортсмен. Ликвидация соратников В какой-то момент между уралмашевскими произошел раскол Фото: ИИ © URA.RU В начале 2000-х между «уралмашевскими» произошел раскол — участники группы по-разному видели ее развитие. Чеснокова попросили заминировать здание, в которое заранее заманят старую команду «Уралмаша». «Планировалось так: все собираются на празднике, посвященном дню создания ОПС. Слава заранее расставил бы бомбы. В какой-то момент молодые покинули бы территорию и произошел взрыв. Но Чеснокова арестовали, задуманное не реализовали», — говорит Вадим. Вячеслав Чесноков умел не только собирать бомбы, но и усиливать боевые патроны. «Он доставал из патрона пулю, аккуратно засыпал туда порох и потом зажимал с краев. К слову, аналогичные гильзы были найдены на месте убийства адвоката, депутата Георгия Степаненко, который переметнулся к Федулеву. Подозрение было на Чесноковых, но преступление так и не раскрыли. Слава внешне похож на одного из исполнителей. В ходе опроса на причастность к другим преступлениям, Вячеслав сказал: „Перед убийством мне позвонили и попросили отнести пистолет ТТ к парку Победы и оставить там. Я сделал это. Оружие забрал какой-то незнакомец“», — пересказывает Лев. Послесловие Заказчик преступлений — Дамир Марковский Фото: сайт Интерпола За свои деяния Чесноков получил 11 лет лишения свободы (срок отбыл полностью). Дело в отношении Алексея было прекращено в связи с его смертью. Заказчиком многих их преступлений был лидер боевого отряда ОПС Дамир Марковский. В этом на допросе признался Вячеслав, говорят ветераны. Задержать Марковского не удалось. Он в бегах и находится в базах розыска МВД и Интерпола. Ему вменяют несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ. «А вот Слава поступил по-человечески: свое слово сдержал, на суде все подтвердил», — заключил Лев. Считается, что покушение на Сивкова тоже заказал Марковский. «Тогда я не считал, что он меня ненавидит. У каждого свой путь…», — говорит Александр Евгеньевич. Где сейчас находится Дамир Марковский, неизвестно Скрин: сайт Интерпола Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жизнь бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя чуть не оборвалась в январе 1998 года: рядом с его машиной взорвалась бомба. Прошло 27 лет, организатора покушения так и не задержали. В отличие от исполнителя — Вячеслава Чеснокова, который в то время считался боевиком несуществующего ныне ОПС «Уралмаш». На пару с братом он совершил еще ряд подрывов и других преступлений. URA.RU пообщалось со свидетелями этих событий. 17 февраля 2004 года в доме на Кировградской, 13 обнаружили трупы Алексея Чеснокова и его сожительницы Елены Непокрытовой. Сыщики пришли к выводу, что пьяный Алексей сначала случайно застрелил подругу, а затем покончил с собой. «Это было старое желтое двухэтажное здание. Мы стали проводить осмотр места происшествия, и один грамотный сотрудник обнаружил подвал, который скрывался за половиком. Мы заглянули туда, а там целый арсенал оружия: разобранный ПЗРК „Игла“ (переносной зенитный ракетный комплекс), автоматы и гранаты. Казалось, это самый мощный преступный арсенал, который мы только видели», — вспоминает бывший сотрудник регионального УФСБ Лев (имя изменено). Квартира, где нашли тела, принадлежала сожительнице старшего брата Алексея — Вячеслава, бывшего вэдэвэшника. Женщину задержали. Позже Чесноков сам явился в УФСБ. «Он пришел к управлению в восемь утра, а у нас рабочий день с девяти. Звонил в дверь и говорил, что пришел сознаться в том, что недавно нашли его арсенал. Дежурный не поверил ему и выгнал. И вот он ходил вокруг здания, пока в управление не прибыли первые сотрудники. Во время опроса Слава рассказал о семи эпизодах. А потом случился парадокс: следователи предложили, чтобы к нему прибыл адвокат. Когда он приехал, Чесноков заявил, что все придумал», — говорит экс-чекист. Оперативники все же смогли расколоть подозреваемого. Куда труднее им было найти второй ПЗРК, который перед задержанием Чесноков передал знакомому, а тот выбросил его в лесу. «Руководство поставило задачу найти в кратчайшие сроки. Мы обнаружили его в условиях полной неопределенности, за короткое время. С задачей справились», — добавляет Лев. На преступления братья ходили вместе. Мозгом операций был Вячеслав, но Алексей не отставал и помогал ему. Из череды преступлений бывшему сотруднику свердловского управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Кириллу (имя изменено) вспоминается покушение на предпринимателя из Каменска-Уральского. «Братья поместили две гранаты Ф-1 на окна дома, когда свет зажегся, произошел взрыв. К счастью, человеку повезло, выжил», — вспоминает ветеран. Кроме того, Чесноковы раскурочили железнодорожные пути на Шувакише, когда испытывали самодельное взрывное устройство (СВУ), минировали газораспределительный пункт на улице Расточной в Екатеринбурге (1998-й). Тогда чудом удалось избежать трагедии — будильник неожиданно остановился. «Слава собрал бомбу, разобрав ПЗРК. Он вообще был гением в этом плане. Банально, когда он скотч покупал, просил продавца поддеть его и на нем оставался его отпечаток, а не Чеснокова. А будильник на этом СВУ замерз буквально за две-три минуты до взрыва», — описывает Лев. На счету братьев есть и покушение на криминального авторитета ОПГ «Синие» Александра Яковлева, известного по прозвищу Рыбак. Ему тоже повезло — в СВУ замерзли батарейки, и сигнала, поданного на детонатор, не хватило для полной мощности взрыва. «По одной версии, Яковлев якобы похитил и даже убил какого коммерсанта уралмашевского. Вот Славу и попросили устранить его. Покушение было во Дворце спорта, где Рыбак любил играть в бильярд. Никого не убило, но один из водителей получил осколочные ранения». Одним из самых известных эпизодов в деле Чесноковых является покушение на тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя. 14 января 1998 года Россель выехал из своей резиденции в Малом Истоке в областной центр. Во время движения правительственного кортежа на обочине трассы сработало взрывное устройство. «Слава стоял на остановке и, когда кортеж приблизился, нажал кнопку. Никто не пострадал», — описывает те события Лев. Считается, что покушение якобы было инсценировкой самого Росселя. «Его тогда заподозрили в связи с „Уралмашем“. Чтобы избавиться от этих пересудов, и был придуман этот теракт», — убежден ветеран ФСБ. Кирилл, также расследовавший это дело, не согласен с такой трактовкой. По его мнению, Росселя действительно собирались ликвидировать. Другим заданием, которое было поручено Чесноковым, стало покушение на уральского рейдера Павла Федулева. «Он договорился с представителями ОПС „Уралмаш“ о скупке акций Тавдинского гидролизного завода. И впоследствии обманул их, и его решили устранить. Слава смонтировал бомбу, положил ее в машину и поставил на дороге. Чесноков знал, что Федулев ездит по улице Сакко и Ванцетти. По этому маршруту и выставились», — говорит Вадим, другой бывший сотрудник областного УБОП. Федулев выжил благодаря слаженным действиям его охраны. «С ним всегда была еще одна машина. Когда они на дороге видели подозрительный объект, она всегда перестраивалась и прикрывала авто Федулева. Так случилось и в этот раз. У машины, принявшей весь удар не себя, в багажнике были всякие железки, запчасти. Поражающие элементы влетели туда, если бы багажник был пустым, то от Паши ничего не осталось бы», — считает Лев. Позже Чесноков-старший признается ему, что опоздал вовремя нажать на датчик «буквально на три секунды». Федулев после покушения, уверяют силовики, стал более осторожным. 7 декабря 2001 года братья совершили покушение на заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом, трехкратного чемпиона мира, чемпиона СССР, обладателя кубка европейских чемпионов и лучшего бомбардира чемпионата 1978 года Александра Сивкова. Он тогда возглавлял ХК «СКА-Свердловск». Бандиты попытались убить его в здании Института охраны материнства и младенчества, где Сивков проходил курс иглоукалывания. Но тренер дал отпор хулиганам. «У моей палаты обычно были люди (охрана — прим. ред.), но в тот момент никого не оказалось. Я услышал: „Где он? Здесь!“. Я почувствовал, будто бы со мной разговаривают. И вдруг с ноги открывается дверь, на меня выставляют глушитель: „Ну что, пожил?“. Я смахнул пистолет, но прозвучал выстрел. Пуля проехала по волосам. Затем я упал на человека с пистолетом, придерживая глушитель. А второго ударил ногой в пах. После он забежал за спину и схватил меня за голову — я двинулся телом в его сторону и сбил его с ног. В этот момент он задел меня ножом или заточкой по спине. Один из них убежал, а второму я попытался выцарапать глаза. Он отпустил пистолет и тоже побежал. Я пошел следом, подумал, что за бред? Почему пистолет не стреляет? Раненый я продолжил преследовать их. Выбежал на улицу с голым торсом, весь в крови, вижу двоих убегающих в масках. Охранники на меня смотрят, глаза квадратные. И я вернулся обратно», — вспоминает Александр Евгеньевич. По его словам, за месяц до ЧП он предчувствовал неладное. Ему снились сны, в которых на него нападают. «Все были в шоке. Они (Чесноковы — прим. ред.) не ожидали, что я пойду в атаку. А у меня выброс адреналина сработал. И хорошо, что пистолет тогда не выстрелил. Ангел уберег меня от ненужного, лишнего на себя брать не нужно», — говорит именитый уральский спортсмен. В начале 2000-х между «уралмашевскими» произошел раскол — участники группы по-разному видели ее развитие. Чеснокова попросили заминировать здание, в которое заранее заманят старую команду «Уралмаша». «Планировалось так: все собираются на празднике, посвященном дню создания ОПС. Слава заранее расставил бы бомбы. В какой-то момент молодые покинули бы территорию и произошел взрыв. Но Чеснокова арестовали, задуманное не реализовали», — говорит Вадим. Вячеслав Чесноков умел не только собирать бомбы, но и усиливать боевые патроны. «Он доставал из патрона пулю, аккуратно засыпал туда порох и потом зажимал с краев. К слову, аналогичные гильзы были найдены на месте убийства адвоката, депутата Георгия Степаненко, который переметнулся к Федулеву. Подозрение было на Чесноковых, но преступление так и не раскрыли. Слава внешне похож на одного из исполнителей. В ходе опроса на причастность к другим преступлениям, Вячеслав сказал: „Перед убийством мне позвонили и попросили отнести пистолет ТТ к парку Победы и оставить там. Я сделал это. Оружие забрал какой-то незнакомец“», — пересказывает Лев. За свои деяния Чесноков получил 11 лет лишения свободы (срок отбыл полностью). Дело в отношении Алексея было прекращено в связи с его смертью. Заказчиком многих их преступлений был лидер боевого отряда ОПС Дамир Марковский. В этом на допросе признался Вячеслав, говорят ветераны. Задержать Марковского не удалось. Он в бегах и находится в базах розыска МВД и Интерпола. Ему вменяют несколько тяжких статей Уголовного кодекса РФ. «А вот Слава поступил по-человечески: свое слово сдержал, на суде все подтвердил», — заключил Лев. Считается, что покушение на Сивкова тоже заказал Марковский. «Тогда я не считал, что он меня ненавидит. У каждого свой путь…», — говорит Александр Евгеньевич.