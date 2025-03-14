Стало известно, сколько медведей разрешили убить за год в Пермском крае

В сезон охоты в Прикамье разрешено добыть 1 176 особей бурого медведя
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодный лимит добычи медведя осваивается на 26%
Ежегодный лимит добычи медведя осваивается на 26% Фото:

Охота на бурого медведя в Прикамье проводится с 1 апреля по 31 мая. Всего на сезон охоты квота добычи медведя составляет 1176 особей. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«Всего на сезон охоты с 1 августа 2024 до 1 августа 2025 квота добычи медведя в Пермском крае составляет 1176 особей. Ежегодный лимит добычи бурого медведя осваивается, в среднем, на 26% от утвержденного к добыче», — сообщает ведомство.

Бурый медведь распространен на всей территории Пермского края, чаще встречается в северных районах. Это самый крупный хищник Прикамья: самцы достигают массы 300 — 350 килограмм, самки — до 200 килограмм. Медведь залегает в берлогу с момента установления постоянного снежного покрова и выходит оттуда к началу апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае началась масштабная охота на волков. За отстрел одного хищника краевые власти выплачивают охотнику 23 тысячи рублей.

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Охота на бурого медведя в Прикамье проводится с 1 апреля по 31 мая. Всего на сезон охоты квота добычи медведя составляет 1176 особей. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «Всего на сезон охоты с 1 августа 2024 до 1 августа 2025 квота добычи медведя в Пермском крае составляет 1176 особей. Ежегодный лимит добычи бурого медведя осваивается, в среднем, на 26% от утвержденного к добыче», — сообщает ведомство. Бурый медведь распространен на всей территории Пермского края, чаще встречается в северных районах. Это самый крупный хищник Прикамья: самцы достигают массы 300 — 350 килограмм, самки — до 200 килограмм. Медведь залегает в берлогу с момента установления постоянного снежного покрова и выходит оттуда к началу апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае началась масштабная охота на волков. За отстрел одного хищника краевые власти выплачивают охотнику 23 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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