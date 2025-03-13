13 марта 2025

В Тобольске вручили ордена Мужества семьям военных, погибших на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ордена вручили семья девятерых бойцов
Ордена вручили семья девятерых бойцов Фото:

Родственникам погибших на СВО жителей Тобольска вручили ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин.

«С глубокой скорбью и благодарностью вручили Ордена Мужества семьям и близким наших героев, отдавших свои жизни за безопасность и будущее нашей страны. Мы будем помнить о вашей храбрости, стойкости и преданности Отчизне. Низкий поклон героям», — сообщил мэр Тобольска в своей публикации.

Награды передали родственникам бойцов: Степана Мухина, Евгения Германюка, Олега Зырянова, Алексея Доропеева, Игоря Злыгостева, Марата Аминова, Андрея Опарина, Гумера Сайфуллина, Альберта Тагильбаева. Глава города также отметил, что имена героев навечно будут вписаны в историю Тобольска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родственникам погибших на СВО жителей Тобольска вручили ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин. «С глубокой скорбью и благодарностью вручили Ордена Мужества семьям и близким наших героев, отдавших свои жизни за безопасность и будущее нашей страны. Мы будем помнить о вашей храбрости, стойкости и преданности Отчизне. Низкий поклон героям», — сообщил мэр Тобольска в своей публикации. Награды передали родственникам бойцов: Степана Мухина, Евгения Германюка, Олега Зырянова, Алексея Доропеева, Игоря Злыгостева, Марата Аминова, Андрея Опарина, Гумера Сайфуллина, Альберта Тагильбаева. Глава города также отметил, что имена героев навечно будут вписаны в историю Тобольска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...