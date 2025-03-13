В Тобольске вручили ордена Мужества семьям военных, погибших на СВО

Родственникам погибших на СВО жителей Тобольска вручили ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Петр Вагин.
«С глубокой скорбью и благодарностью вручили Ордена Мужества семьям и близким наших героев, отдавших свои жизни за безопасность и будущее нашей страны. Мы будем помнить о вашей храбрости, стойкости и преданности Отчизне. Низкий поклон героям», — сообщил мэр Тобольска в своей публикации.
Награды передали родственникам бойцов: Степана Мухина, Евгения Германюка, Олега Зырянова, Алексея Доропеева, Игоря Злыгостева, Марата Аминова, Андрея Опарина, Гумера Сайфуллина, Альберта Тагильбаева. Глава города также отметил, что имена героев навечно будут вписаны в историю Тобольска.
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