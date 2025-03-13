В Екатеринбурге на улице Волгоградской силовики накрыли крупный склад-офис с палеными электронными сигаретами и жижами на 70 миллионов рублей. Продукция поставлялась во многие торговые точки города, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Продукцию обклеивали маркировкой „Честный знак“ — разумеется, недействительной. QR-коды для маркировки кустарно изготавливались на этом же складе с помощью ноутбука и термопринтера», — пояснил общественник. Всю технику вместе с вейпами и жижами изъяли.
По словам Чукреева, оптовый сбыт никотиновой продукции организовали бизнесмены из Самары. Судя по найденным документам и печатям, это ООО «Стратегия-сервис» (директор и учредитель Александр Тумасов).
Облаву на склад проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД совместно с сотрудниками Росалкогольтабакконтроля и общественниками. «Это самое масштабное изъятие никотинсодержащей продукции за последние годы», — сказал Чукреев.
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