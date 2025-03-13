13 марта 2025

В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными вейпами на 70 млн. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики изъяли всю нелегальную продукцию
Силовики изъяли всю нелегальную продукцию Фото:

В Екатеринбурге на улице Волгоградской силовики накрыли крупный склад-офис с палеными электронными сигаретами и жижами на 70 миллионов рублей. Продукция поставлялась во многие торговые точки города, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Продукцию обклеивали маркировкой „Честный знак“ — разумеется, недействительной. QR-коды для маркировки кустарно изготавливались на этом же складе с помощью ноутбука и термопринтера», — пояснил общественник. Всю технику вместе с вейпами и жижами изъяли.

По словам Чукреева, оптовый сбыт никотиновой продукции организовали бизнесмены из Самары. Судя по найденным документам и печатям, это ООО «Стратегия-сервис» (директор и учредитель Александр Тумасов).

Облаву на склад проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД совместно с сотрудниками Росалкогольтабакконтроля и общественниками. «Это самое масштабное изъятие никотинсодержащей продукции за последние годы», — сказал Чукреев.

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В Екатеринбурге на улице Волгоградской силовики накрыли крупный склад-офис с палеными электронными сигаретами и жижами на 70 миллионов рублей. Продукция поставлялась во многие торговые точки города, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Продукцию обклеивали маркировкой „Честный знак“ — разумеется, недействительной. QR-коды для маркировки кустарно изготавливались на этом же складе с помощью ноутбука и термопринтера», — пояснил общественник. Всю технику вместе с вейпами и жижами изъяли. По словам Чукреева, оптовый сбыт никотиновой продукции организовали бизнесмены из Самары. Судя по найденным документам и печатям, это ООО «Стратегия-сервис» (директор и учредитель Александр Тумасов). Облаву на склад проводили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД совместно с сотрудниками Росалкогольтабакконтроля и общественниками. «Это самое масштабное изъятие никотинсодержащей продукции за последние годы», — сказал Чукреев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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