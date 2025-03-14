Эскорт-скандал, две свадьбы и экстремальные диеты: звезде «Мажора» Любови Аксеновой — 35

Любовь Аксенова — яркая звезда российского кино, покорившая миллионы поклонников своими ролями в «Мажоре», «Бывшие» и «Содержанках». Зрители и критики считают Любовь одной из самых красивых, «глубоких» и сексуальных звезд отечественного кинематографа. 15 февраля актрисе исполняется 35 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и образование Любови Аксеновой
Любовь Аксенова родилась в Москве в 1990 году. Ее отец служил в армии, а мать работала в аптеке. У Любови есть старший брат. В детстве она столкнулась с травмой — попала в аварию на мопеде, в результате чего долго лечила поврежденную ногу и пропускала школу. Из-за этого Любови пришлось уйти из школы, и она получила среднее образование экстерном.
Затем Любовь поступила в театральный институт РАТИ-ГИТИС, где училась в мастерской Алексея Шейнина. Когда ее сверстники оканчивали школу, она уже была студенткой. Университет Аксенова окончила в 2010 году. Актриса признается, что поступление в театральный институт было скорее шуткой.
«Я отвратительно читала стихи и басни, но так спела, что попала в точку. И меня взяли», — отмечала она. Параллельно с учебой Любовь пыталась заниматься музыкой и даже была участницей дуэта ID. Однако решила, что ее страстью является актерская карьера, и она сосредоточилась на учебе в ГИТИСе.
Кинокарьера Любови Аксеновой
Аксенова начала сниматься в кино еще обучаясь в театральном институте. Первые роли были эпизодическими, но вскоре она получила более серьезные предложения. Будучи студенткой Любовь снялась в короткометражке «Шиповник», после которой она окончательно поверила в свой выбор профессии. Затем она сыграла в сериале «Закрытая школа» с Павлом Прилучным и в киноальманахе «Рассказы», где впервые обнажилась в кадре.
В 2016 году Аксенова сменила имидж, обрезав свои длинные волосы для роли вампирши Даны в фильме «Ночные стражи». Она прошла специальную подготовку, включавшую занятия единоборствами и обучение обращению с ножом.
В том же году Любовь снялась во втором сезоне сериала «Мажор», после чего ее начали узнавать на улицах. В сериале она сыграла Катю, девушку главного героя, и ее роль была яркой и драматичной. Также Аксенова снялась в комедии «Гуляй, Вася!», где сыграла дерзкую и пробивную Василису. Затем была снята вторая часть.
В 2017 году Любовь снялась в фильме «Салют-7», основанном на истории советских космонавтов, и в сериале «Триада», где ее героиня была беременной. Для лучшего вживания в роль она брала уроки французского языка и изучала развитие плода.
В 2018 году вышел фильм «Без меня», где Любовь сыграла девушку, потерявшую любимого. Для подготовки к роли она на время разъехалась с мужем. Также она снялась в сериале «Бывшие» и в фантастическом фильме «За гранью реальности» вместе с Милошем Биковичем, с которым они затем работали вместе в фильме «Кома». Аксенова там появилась в образе смелой и боевой девушке по прозвищу Флай.
В 2020 году Любовь сыграла порноактрису Леру в комедии «Глубже!». Затем она снялась в комедийном сериале «Настя, соберись!», где ее героиня считает, что в ней уживается пять личностей. В 2021 году вышел фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», в котором Любовь сыграла журналистку Юлию Пчелкину.
В 2022 году Аксенова снялась в авантюрной комедии «Почка», где ее героиня Наташа вынуждена искать способы пересадить себе почку. Многие сравнили ее с Василисой из «Гуляй, Вася!», но Любовь с этим не согласна, считая, что героинь объединяет только прагматизм.
В 2023 году вышли второй сезон «Почки» и фильм «Гром: Трудное детство», где Любовь вновь вернулась к роли Юли Пчелкиной, радуя зрителей яркими образами. Для роли Анны в сериале «Жить жизнь» она примерила несколько париков и работала над пластикой, чтобы выглядеть утонченно и изящно.
По рейтингу «Кинопоиска», самые высоко оцененные фильмы с участием Любови Аксеновой — «Салют-7», «Рассказы», «Без меня» и «Майор Гром: Чумной Доктор». Эти фильмы получили хорошие отзывы зрителей и критиков, и многие считают, что Аксенова продемонстрировала свой талант и харизму в этих ролях.
В 2018 году актриса в одном из интервью рассказала, что у нее есть свой международный агент, который предлагает ее на роли в европейском и американском кино. Аксенова даже пробовала себя на роли в таких крупных проектах, как фильм «Kingsman: Золотое кольцо» и сериал «Острые козырьки».
Откровенные сцены и роль порноактрисы
В 2020 году на экраны вышел фильм Михаила Сегала «Глубже», в котором роль исполнили Александр Паль и Любовь Аксенова. Аксеновой в этом проекте досталась роль порноактрисы. Чтобы перевоплотиться в роль, девушка пересмотрела эротические видео и документальные фильмы о «древнейшей» профессии. После этого артистка поменяла отношение к девушкам, занимающимся таким «трудом»
«Я поняла, насколько порно — это непростой труд, тяжелая физическая работа. Звезд в русском сегменте немного, все работают в сложных условиях», — высказывалась актриса, пишет «Лента.ру». Она рассказывала, что впервые сняться в постельной сцене ей пришлось в фильме «Рассказы». Для начинающей актрисы это было серьезное испытание, однако позже она пересмотрела свои взгляды на подобные съемки.
«Когда-то давно в институте я говорила: „Что?! Эротика? Показать грудь? Ни за что!“. А потом через два года я снялась в киноальманахе „Рассказы“ и не задумываясь разделась в кадре, потому что того требовала роль. Мне нравился мой персонаж, я доверяла режиссеру, а это была моя внутренняя задача», — признавалась Аксенова.
Эскорт-скандал
В 2019 году Аксенова оказалась в центре скандала. Столичный бизнесмен обратился в одно из эскорт-агентств, выбрав для ужина актрису. Предприниматель заплатил миллион рублей «менеджеру» агентства, однако Аксенова на свидание не явилась, а сам «менеджер» бесследно исчез.
Позже в дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району города Москвы поступило заявление от мужчины, который заказывал актрису. Он сообщил о совершении мошеннических действий. Было установлено, что под видом оказания «эскорт-услуг» неизвестный обманул его, выманив деньги, пишет «Комсомольская правда». Полицейские дозвонились до Любови Аксеновой. Ее супруг Павел Аксенов был удивлен случившимся, заявив, что его супруга не занимается эскортом.
Личная жизнь Аксеновой
В прошлом Любовь Аксенова пережила токсичные отношения. В интервью РИА Новости она признавалась, что постоянно чувствовала себя виноватой из-за внезапных исчезновений партнера. Любая мелочь оборачивалась градом упреков, а страх потерять партнера только усугублял ситуацию.
«Сейчас я благодарна за этот опыт. Понятно, что психологически зрелый человек не станет терпеть постоянные манипуляции», — рассказала она в интервью.
Жизнь актрисы изменилась после встречи с режиссером и продюсером Павлом Аксеновым. Они познакомились на премьере короткометражки «Шиповник» и быстр поняли, что созданы друг для друга. Через три месяца после первой встречи они поженились, сыграв свадьбу в узком кругу друзей и родственников. В 2020 году они повторили торжество на экзотическом острове Гоа в Индии.
Ключом к успеху в их отношениях Любовь считает взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу. Ее муж — не только партнер, но и лучший друг, который глубоко понимает ее профессию и всегда поддерживает. Они вместе читают сценарии и разбирают характеры, а Павел даже разработал технику, позволяющую актрисе погрузиться в жизнь персонажа.
Несмотря на то что Любовь иногда появляется в кадре в обнаженном виде, Павел не демонстрирует ревности и полностью доверяет ей. Как отмечала актриса в интервью «Вокруг ТВ», ее муж сам работает в кинопроизводстве и глубоко понимает процесс создания фильмов.
«Конечно, он в первую очередь мужчина. Но, во всяком случае, муж не демонстрирует свою ревность и не подает виду, если ему что-то не нравится. Он, так же как и я, делает акцент на актерской работе, а не на том, в каком виде я появляюсь на экране», — рассказала актриса. В начале своей карьеры в кино Любовь испытывала внутреннее напряжение и противоречия во время съемок подобных сцен. Однако, Павел помогал ей настроиться на творческую волну и расслабиться, что позволило ей полностью погрузиться в работу.
Отвечая на вопрос о том, что для нее значит «жить жизнь», Аксенова рассказывала, что главное — это внутреннее спокойствие и гармония с собой. Она получает истинное удовольствие от ощущения покоя и удовлетворенности собой.
Почему у Аксеновой нет детей
Несмотря на пристальное внимание журналистов к возможному появлению детей у пары, Любовь Аксенова и ее муж Павел пока не спешат становиться родителями. В 2020 году в интервью в актриса призналась, что уважает многодетные семьи, но для себя и мужа пока не чувствует необходимости расширять семью. Она отметила, что будущее и неизвестность пугают, и она понимает, что может измениться после рождения ребенка, пишет издание Hello.
Доход актрисы
Точные цифры заработков Любови Аксеновой в киноиндустрии остаются за кадром — актриса не афиширует свои доходы. Тем не менее, в 2024 году ряд СМИ поделились информацией, что за один день съемок (смена длится до 12 часов) она получает от 300 тысяч рублей.
Диеты
Внешность Любови Аксеновой продолжает привлекать внимание поклонников — особенно учитывая, что профессия требует безупречного внешнего вида при постоянной работе перед камерой.
По словам актрисы, ее самооценка часто не совпадает с реальностью: глядя в зеркало, она может считать себя выглядящей «не очень», тогда как фотографии позже доказывают обратное.
Секрет поддержания формы прост: используя каждую свободную минуту, артистка занимается спортом. Поскольку плотный график съемок не позволяет регулярно посещать тренажерный зал, Аксенова интегрирует физические нагрузки в повседневную жизнь.
В ее программу входят простые упражнения — приседания, отжимания, упражнения на пресс. Также звезда отметила важность пластики и ходьбы на каблуках, которые помогают поддерживать тонус, отмечала актриса в беседе с «Ведомости. Город». По ее словам, экстремальные диеты остались в прошлом.
«Что касается питания, строгие ограничения остались в прошлом. Четыре года практикуя сыроедение, решила вернуться к более разнообразному рациону. При этом не люблю жесткие рамки и определения. Я довольно свободолюбивый человек, не люблю себя ограничивать», — рассказывала Аксенова. При росте 175 актриса весит около 55 килограммов.
В феврале 2025 актриса рассказывала, что ей специально пришлось сбросить вес ради съемок в сериале «Холод», который выйдет в этом году. «На протяжении нескольких месяцев я строго следила за питанием, консультировалась с эндокринологами, диетологами и спортивными врачами, чтобы сохранить здоровье в условиях интенсивной сушки», — отмечала звезда.
Достижения Любови Аксеновой
- В 2019 году Любовь Аксенова стала самой популярной актрисой года по версии сайта Кино-театр.ру.
- В том же году журнал «Maxim» включил ее в ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин России, и она заняла второе место.
- В 2020 году Любовь Аксенова вновь фигурировала в рейтинге журнала «Maxim», на этот раз она заняла первое место, став самой сексуальной женщиной России.
- По данным «Кинопоиск Pro», актриса стала самой популярной в весеннем сезоне 2023 года.
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