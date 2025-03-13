В ХМАО следственный комитет совместно с сотрудниками военкоматов и при поддержке ОМОН провели массовые рейды по местам скопления мигрантов. Силовики установили более 400 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, все они понесли административную ответственность, а имеющие гражданство России получили повестки в военкомат, сообщает telegram-канал СК региона.
«Лица, допустившие нарушения закона, привлечены компетентными органами к административной ответственности, ряд из них поставлен на воинский учет, им вручены повестки в военные комиссариаты. Практика проведения подобных профилактических мероприятий в рамках следственной и процессуальной деятельности будет продолжена», — сообщает telegram-канал ведомства.
Силовики проверили рынки, стройки и жилые дворы в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Мегионе и Сургутском районе. Выявили более 400 иностранцев, которые нарушали режим пребывания на территории страны и работали нелегально. Тем, кто имеет гражданство России, но не встал на учет в военкомате, были выданы повестки.
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