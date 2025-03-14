На Аллее Славы в Перми увековечат еще пять выдающихся горожан

На Аллее Славы станет на пять звезд больше
Новые звезды появятся в Перми на городской Аллее Доблести и Славы. В Совет по топонимике поступило предложение об увековечивании пятерых выдающихся пермяков, следует из документов, опубликованных на сайте мэрии.
Именные звезды на аллее появятся в честь следующих горожан:
- Адам Быховский (1895 — 1972) — директор Государственного союзного завода им. Молотова № 172;
- Леонид Фарбер (1910-1975) — руководитель строительства и первый директор завода «Камкабель»;
- Иван Бобылев (1925-2014) — народный артист СССР, художественный руководитель Пермского академического театра драмы;
- Анна Рудакова (1925-2017) — главный врач Пермской областной клинической больницы, основатель региональной системы здравоохранения второй половины XXвека;
- Георгий Воронов (1935-2023) — доктор географических наук, заслуженный эколог РФ, создатель заповедников «Басеги» и «Вишерский».
Если Совет по топонимике одобрит эти предложения, то новые звезды появятся на пермской эспланаде летом. Обычно их устанавливают в День города, 12 июня.
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