На Аллее Славы в Перми увековечат еще пять выдающихся горожан

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На Аллее Славы станет на пять звезд больше
На Аллее Славы станет на пять звезд больше Фото:

Новые звезды появятся в Перми на городской Аллее Доблести и Славы. В Совет по топонимике поступило предложение об увековечивании пятерых выдающихся пермяков, следует из документов, опубликованных на сайте мэрии.

Именные звезды на аллее появятся в честь следующих горожан:

  • Адам Быховский (1895 — 1972) — директор Государственного союзного завода им. Молотова № 172;
  • Леонид Фарбер (1910-1975) — руководитель строительства и первый директор завода «Камкабель»;
  • Иван Бобылев (1925-2014) — народный артист СССР, художественный руководитель Пермского академического театра драмы;
  • Анна Рудакова (1925-2017) — главный врач Пермской областной клинической больницы, основатель региональной системы здравоохранения второй половины XXвека;
  • Георгий Воронов (1935-2023) — доктор географических наук, заслуженный эколог РФ, создатель заповедников «Басеги» и «Вишерский».

Если Совет по топонимике одобрит эти предложения, то новые звезды появятся на пермской эспланаде летом. Обычно их устанавливают в День города, 12 июня.

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Новые звезды появятся в Перми на городской Аллее Доблести и Славы. В Совет по топонимике поступило предложение об увековечивании пятерых выдающихся пермяков, следует из документов, опубликованных на сайте мэрии. Именные звезды на аллее появятся в честь следующих горожан: Если Совет по топонимике одобрит эти предложения, то новые звезды появятся на пермской эспланаде летом. Обычно их устанавливают в День города, 12 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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