Происшествия Криминал Дело экс-директора скандальной свердловской спецшколы вернули в прокуратуру В Екатеринбурге вернули в прокуратуру дело экс-директора спецшколы №124 14 марта 2025 в 15:23 Размер текста - 17 + Наталью Поддубную обвиняют в халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Свердловский областной суд вернул в прокуратуру уголовное дело Натальи Поддубной, бывшего директора спецшколы №124, в которой старшеклассники насиловали других воспитанников. Об этом URA.RU сообщила представитель потерпевшей стороны, сооснователь адвокатской группы «Эквити» Олеся Бортникова. «Дело возвращено для устранения препятствий его рассмотрения. Об этом ходатайствовала представитель областной прокуратуры. При этом Поддубная возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — отметила Бортникова. О скандале в учреждении стало известно весной прошлого года, когда один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах». Он заявил, что один из педагогов заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае 2024 года Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли трем подросткам-насильникам. Сейчас на скамье подсудимых еще два парня. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловский областной суд вернул в прокуратуру уголовное дело Натальи Поддубной, бывшего директора спецшколы №124, в которой старшеклассники насиловали других воспитанников. Об этом URA.RU сообщила представитель потерпевшей стороны, сооснователь адвокатской группы «Эквити» Олеся Бортникова. «Дело возвращено для устранения препятствий его рассмотрения. Об этом ходатайствовала представитель областной прокуратуры. При этом Поддубная возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — отметила Бортникова. О скандале в учреждении стало известно весной прошлого года, когда один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах». Он заявил, что один из педагогов заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае 2024 года Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли трем подросткам-насильникам. Сейчас на скамье подсудимых еще два парня. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям