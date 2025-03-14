Пермский школьник, который за шею выволок из класса педагога, будет учиться дома

Пермский школьник, который схватил учительницу за шею и выволок ее из класса, будет обучаться дома. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
«В школе состоялся совет профилактики с участием родителей ребенка. Родителями было принято решение перевести ученика на семейное обучение», — рассказали perm.aif.ru в администрации Перми. В городском департаменте образования также добавили, что профильный специалист дал рекомендации по корректировке поведения подростка.
Инцидент с педагогом и подростком произошел 10 марта в пермской школе №44. На видео, которое появилось в социальных сетях, школьник схватил учительницу за шею и выволок из класса. При этом он смеялся, а педагог пыталась освободиться от захвата. Позже в интернете была опубликована еще одна видеозапись, на которой мальчик устроил погром в кабинете.
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