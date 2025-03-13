13 марта 2025

Синоптик предупредил жителей ХМАО о резком потеплении

Синоптик Шувалов: в ХМАО самым теплым днем ближайшей недели станет 15 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте и Нижневартовске 15 марта ожидается потепление до +5 градусов
В Сургуте и Нижневартовске 15 марта ожидается потепление до +5 градусов Фото:

В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) в ближайшую неделю ожидаются перепады температур, а самым теплым днем станет 15 марта — температура воздуха поднимется до пяти градусов. Об этом URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На территории Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска 15 марта температура воздуха поднимется до пяти градусов. Это станет самым теплым днем предстоящей недели. Также ожидаются температурные „качели“ — после потепления резко похолодает, а затем снова придет оттепель», — рассказал эксперт.

Он отметил, что эта весна на территории Югры стала аномально теплой. До конца месяца жителям стоит ждать и усиления ветра, а также будет идти снег, подчеркнул синоптик.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, 15 марта в ХМАО в отдельных районах ожидается гололед. Также прогнозируется ветер южного направления с порывами до 17-22 м/с.

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В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) в ближайшую неделю ожидаются перепады температур, а самым теплым днем станет 15 марта — температура воздуха поднимется до пяти градусов. Об этом URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «На территории Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска 15 марта температура воздуха поднимется до пяти градусов. Это станет самым теплым днем предстоящей недели. Также ожидаются температурные „качели“ — после потепления резко похолодает, а затем снова придет оттепель», — рассказал эксперт. Он отметил, что эта весна на территории Югры стала аномально теплой. До конца месяца жителям стоит ждать и усиления ветра, а также будет идти снег, подчеркнул синоптик. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, 15 марта в ХМАО в отдельных районах ожидается гололед. Также прогнозируется ветер южного направления с порывами до 17-22 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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