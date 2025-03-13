Синоптик предупредил жителей ХМАО о резком потеплении

В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) в ближайшую неделю ожидаются перепады температур, а самым теплым днем станет 15 марта — температура воздуха поднимется до пяти градусов. Об этом URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На территории Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска 15 марта температура воздуха поднимется до пяти градусов. Это станет самым теплым днем предстоящей недели. Также ожидаются температурные „качели“ — после потепления резко похолодает, а затем снова придет оттепель», — рассказал эксперт.
Он отметил, что эта весна на территории Югры стала аномально теплой. До конца месяца жителям стоит ждать и усиления ветра, а также будет идти снег, подчеркнул синоптик.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, 15 марта в ХМАО в отдельных районах ожидается гололед. Также прогнозируется ветер южного направления с порывами до 17-22 м/с.
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