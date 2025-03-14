Путин передал особый сигнал через Уиткоффа: что заявил Песков 14 марта

Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. В ходе этой встречи Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию от американского правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Песков также высказался о законности санкций против Ирана и новом разговоре президентов России и США. Он добавил, что Россия испытывает «осторожный оптимизм» в контексте заявлений США об урегулировании конфликта на Украине, однако у президента РФ остаются вопросы. Эти и другие заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Путин передал сообщение Трампу через его спецпосланника
Российский президент Владимир Путин передал дополнительные сигналы от РФ для американского президента Дональда Трампа. Лидер страны сделал это через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который приехал в РФ для переговоров.
«По Уиткоффу. Он вчера был здесь [в России]. Путин его принял. Через него была представлена России дополнительная информация от США. Также Путин в ответ передал дополнительные сигналы для Трампа», — рассказал Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Беседа Путина и Трампа
Точное время разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа будет определено после того, как американская сторона получит всю необходимую информацию от своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. На данный момент оно не согласовано.
«Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но после того как Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства, будем определяться, когда такой разговор может состояться», — заявил Песков.
Оптимизм США в вопросе переговоров
Россия испытывает «осторожный оптимизм» в контексте заявлений США об урегулировании конфликта на Украине. Однако у Владимира Путина остаются вопросы, сообщил Песков.
«Есть основания испытывать осторожный оптимизм после заявлений спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Путин сказал, что поддерживает позицию американского лидера по вопросам урегулирования конфликта на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно найти ответы. Многое предстоит сделать», — рассказал Песков в разговоре с журналистами.
Санкции против Ирана
Санкции против Ирана, введенные Соединенными Штатами Америки, являются незаконными. Об этом рассказал Песков, комментируя сегодняшнюю встречу представителей РФ, Китая и Ирана в Пекине.
«Все санкции и ограничения являются незаконными в нашем восприятии. Поэтому нужно продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы», — заявил Песков во время конференц-колла.
Мнение о маркировке иностранных брендов
В Кремле вряд ли поддержат идею введения специальной маркировки для брендов, которые ушли из России после введения санкций. Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU о предложении главы Ассоциации производителей детских товаров Михаила Ветрова.
«Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей. [Президентом] все было сказано четко: мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили зарубежные инвесторы. Но теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы ни в коем случае не допустим, чтобы в тех нишах, которые оставлены иностранцами и которые заняты нашим бизнесом, что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов. Они вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете, и мы будем всячески защищать их интересы. А инвесторов, да, мы ждем, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт», — подчеркнул представитель Кремля.
Встреча России, Китая и Ирана
В Пекине состоялась трехсторонняя встреча представителей России, Китая и Ирана, на которой обсуждались вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Президент России будет полностью проинформирован о результатах переговоров, как подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, будут предоставлены все доклады президенту. Продолжатся поиски возможных вариантов мирного урегулирования иранского досье. Мы исходим из того, что наши иранские друзья имеют право на развитие мирной атомной энергетики. При этом иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране в свое пользование ядерное оружие», — сказал Песков.
Исключен ли Келлог из переговоров
Появились слухи, что американская сторона исключила из переговоров спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, что вызвало вопросы о возможном вмешательстве России в этот процесс. Пресс-секретарь президента России опроверг данную информацию, обозначив в этом вопросе решение США.
«Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела. Мы говорим, что любые отношения должны строиться на взаимном уважении. Это решение американцев — кого назначать, кого не назначать», — заключил Песков.
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