13 марта 2025

Суд ХМАО вынес приговор алиментщику, угрожавшему расправой приставу и его родственникам

В Ханты-Мансийске алиментщик угрожал расправой судебному приставу
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к штрафу в 50 000 рублей
Суд приговорил югорчанина к штрафу в 50 000 рублей Фото:

Суд Ханты-Мансийского района приговорил к штрафу в 50 000 рублей югорчанина, который угрожал расправой судебному приставу и его близким из-за долгов по алиментам. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Гражданин признан виновным по статье 296 УК РФ (угрозы в связи с осуществлением правосудия). С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает telegram-канал. Смягчающим стало то, что югорчанин раскаялся и извинился перед приставом. Также он является ветераном боевых действий и имеет госнаграды.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Мужчина пришел в кабинет судебного пристава, чтобы ознакомиться с исполнительным производством по взысканию алиментов в пользу ребенка. Там он устроил скандал, в том числе угрожал расправой приставу и его близким родственникам.

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Суд Ханты-Мансийского района приговорил к штрафу в 50 000 рублей югорчанина, который угрожал расправой судебному приставу и его близким из-за долгов по алиментам. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Гражданин признан виновным по статье 296 УК РФ (угрозы в связи с осуществлением правосудия). С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает telegram-канал. Смягчающим стало то, что югорчанин раскаялся и извинился перед приставом. Также он является ветераном боевых действий и имеет госнаграды. Инцидент произошел в октябре 2024 года. Мужчина пришел в кабинет судебного пристава, чтобы ознакомиться с исполнительным производством по взысканию алиментов в пользу ребенка. Там он устроил скандал, в том числе угрожал расправой приставу и его близким родственникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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