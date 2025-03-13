Суд ХМАО вынес приговор алиментщику, угрожавшему расправой приставу и его родственникам

Суд Ханты-Мансийского района приговорил к штрафу в 50 000 рублей югорчанина, который угрожал расправой судебному приставу и его близким из-за долгов по алиментам. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Гражданин признан виновным по статье 296 УК РФ (угрозы в связи с осуществлением правосудия). С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает telegram-канал. Смягчающим стало то, что югорчанин раскаялся и извинился перед приставом. Также он является ветераном боевых действий и имеет госнаграды.
Инцидент произошел в октябре 2024 года. Мужчина пришел в кабинет судебного пристава, чтобы ознакомиться с исполнительным производством по взысканию алиментов в пользу ребенка. Там он устроил скандал, в том числе угрожал расправой приставу и его близким родственникам.
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