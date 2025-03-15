Смотрит телевизор и проходит тренинги: как живет мемное животное в зоопарке Екатеринбурга. Фото

В зоопарке Екатеринбурга орангутан Захар смотрит телевизор

16 марта 2025 в 15:21 Размер текста - 17 +

Больше всего на свете Захар любит кисель и общаться с гостями зоопарка Фото: Илья Московец © URA.RU Орангутан Захар моментально привлекает внимание тех, кто приходит в зоопарк Екатеринбурга. Смакующая кисель древесная обезьяна заставляет останавливаться посетителей. Как мемный житель развлекается в свободное время и зачем смотрит телевизор — в материале URA.RU. Захар родился в Московском зоопарке, какое-то время жил в Новосибирске и в 2018 году оказался в Екатеринбурге. Весит он около 180 килограммов, что превышает природный вес такой обезьяны примерно в два раза. По словам заведующей научно-просветительским отделом екатеринбургского зоопарка Анны Постоваловой, Захар ест два-три раза в день. В рацион орангутана входят не только овощи и фрукты, но и кисломолочные продукты: кефир, йогурты, творог. Из напитков он предпочитает чай, воду и компоты, а фаворитом — кисель, который он тщательно смакует. «У Захара в еде есть свои предпочтения. Он еще очень красиво ест кукурузу, а грушу просто раздавливает во рту», — рассказывает Постовалова. Характер Захар — общительная, сообразительная и любознательная обезьяна. С ним часто проводят тренинги и специальные занятия. Ему дают задачи на сообразительность и развитие моторики рук. Одно из заданий заключается в том, что он должен дотянуться до еды с помощью китайских палочек. «Любит общаться с посетителями и сотрудниками, всегда подходит здороваться. Он подходит, губами разное делает, рожицы строит. И как-то обижается, если люди не общаются», — поделилась заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка. Развлечения В вольере у орангутана полно развлечений. Сотрудники зоопарка прячут по клетке что-то съедобное или игрушки. Захар, если заскучает, может подняться к тумбе под потолком, открыть ее и посмотреть, что внутри. Также он занимается своей физической формой. Залазит в гамак, перемещается в другую комнату в вольере. До недавнего времени у него была деревянная конструкция, которую Захар активно разбирал, а летом ему откроют уличный вольер, где он будет ходить и обозревать окрестности. «Ставили ему телевизор, показывали фильмы. Когда шел ремонт, он был очень тревожный после перевозки. И вот был такой вариант, как успокоить и увлечь», — сказала Постовалова. Орангутан Захар стал любимцем жителей Екатеринбурга после вирусного видео. На нем обезьяна смешно пьет кисель. Пост в группе зоопарка собрал сотни лайков и десятки комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орангутан Захар моментально привлекает внимание тех, кто приходит в зоопарк Екатеринбурга. Смакующая кисель древесная обезьяна заставляет останавливаться посетителей. Как мемный житель развлекается в свободное время и зачем смотрит телевизор — в материале URA.RU. Захар родился в Московском зоопарке, какое-то время жил в Новосибирске и в 2018 году оказался в Екатеринбурге. Весит он около 180 килограммов, что превышает природный вес такой обезьяны примерно в два раза. По словам заведующей научно-просветительским отделом екатеринбургского зоопарка Анны Постоваловой, Захар ест два-три раза в день. В рацион орангутана входят не только овощи и фрукты, но и кисломолочные продукты: кефир, йогурты, творог. Из напитков он предпочитает чай, воду и компоты, а фаворитом — кисель, который он тщательно смакует. «У Захара в еде есть свои предпочтения. Он еще очень красиво ест кукурузу, а грушу просто раздавливает во рту», — рассказывает Постовалова. Захар — общительная, сообразительная и любознательная обезьяна. С ним часто проводят тренинги и специальные занятия. Ему дают задачи на сообразительность и развитие моторики рук. Одно из заданий заключается в том, что он должен дотянуться до еды с помощью китайских палочек. «Любит общаться с посетителями и сотрудниками, всегда подходит здороваться. Он подходит, губами разное делает, рожицы строит. И как-то обижается, если люди не общаются», — поделилась заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка. В вольере у орангутана полно развлечений. Сотрудники зоопарка прячут по клетке что-то съедобное или игрушки. Захар, если заскучает, может подняться к тумбе под потолком, открыть ее и посмотреть, что внутри. Также он занимается своей физической формой. Залазит в гамак, перемещается в другую комнату в вольере. До недавнего времени у него была деревянная конструкция, которую Захар активно разбирал, а летом ему откроют уличный вольер, где он будет ходить и обозревать окрестности. «Ставили ему телевизор, показывали фильмы. Когда шел ремонт, он был очень тревожный после перевозки. И вот был такой вариант, как успокоить и увлечь», — сказала Постовалова. Орангутан Захар стал любимцем жителей Екатеринбурга после вирусного видео. На нем обезьяна смешно пьет кисель. Пост в группе зоопарка собрал сотни лайков и десятки комментариев.