Гендиректор картонно-бумажного комбината «Кама» покидает свой пост по собственной инициативе. Его последний рабочий день будет в апреле. Владимир Дружков возглавлял предприятие около пяти лет.
«Работать в картонно-бумажном комбинате „Кама“ и присоединиться к группе „Свеза“ было честью и важным этапом в моей карьере. Я благодарен коллегам, партнерам и клиентам за поддержку и сотрудничество», — передает пресс-служба ГК «Свеза» слова Дружкова.
Дружков продолжит работу за пределами ГК «Свеза» (куда входит бумкомбинат). Точное место работы не сообщается. О дальнейших кадровых решениях в группе компаний сообщат в ближайшее время. На время переходного периода Владимир Дружков продолжит исполнять обязанности гендиректора.
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