Крупный пермский завод покидает ключевой топ-менеджер

Пермский бумкомбинат «Кама» покидает его гендиректор Владимир Дружков
© Служба новостей «URA.RU»
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На этом посту Владимир Дружков проработал около 5 лет
На этом посту Владимир Дружков проработал около 5 лет Фото:

Гендиректор картонно-бумажного комбината «Кама» покидает свой пост по собственной инициативе. Его последний рабочий день будет в апреле. Владимир Дружков возглавлял предприятие около пяти лет.

«Работать в картонно-бумажном комбинате „Кама“ и присоединиться к группе „Свеза“ было честью и важным этапом в моей карьере. Я благодарен коллегам, партнерам и клиентам за поддержку и сотрудничество», — передает пресс-служба ГК «Свеза» слова Дружкова.

Дружков продолжит работу за пределами ГК «Свеза» (куда входит бумкомбинат). Точное место работы не сообщается. О дальнейших кадровых решениях в группе компаний сообщат в ближайшее время. На время переходного периода Владимир Дружков продолжит исполнять обязанности гендиректора.

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Гендиректор картонно-бумажного комбината «Кама» покидает свой пост по собственной инициативе. Его последний рабочий день будет в апреле. Владимир Дружков возглавлял предприятие около пяти лет. «Работать в картонно-бумажном комбинате „Кама“ и присоединиться к группе „Свеза“ было честью и важным этапом в моей карьере. Я благодарен коллегам, партнерам и клиентам за поддержку и сотрудничество», — передает пресс-служба ГК «Свеза» слова Дружкова. Дружков продолжит работу за пределами ГК «Свеза» (куда входит бумкомбинат). Точное место работы не сообщается. О дальнейших кадровых решениях в группе компаний сообщат в ближайшее время. На время переходного периода Владимир Дружков продолжит исполнять обязанности гендиректора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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